Günlük burç yorumları (15 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 1

Ay bugün, 11:50 ile 15:05 arasında boşlukta olacak ve sonrasında oğlak burcuna geçecek. İş ve bitirilmesi gereken şeylerle ilgili işiniz artabilir.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 2

KOÇ

Bugün kendinizi yorgun hissetmeyecek ve kendinize bakabileceksiniz. Kredi ve geri ödeme ile ilgili durumlar sorunlara neden olmaz diyebilirim.  

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 3

BOĞA

Normal bir arkadaşlık içinde bulunduğunuz birine karşı duygularınız değişebilir. Ne olursa olsun sakin olmaya gayret edin. Aceleci olmayın sakın.  

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Sosyal konumunuzun yükselmesi bekleniyor. Pozitif karmanız, kaderin yaratıcı bir projeye başlamanıza yardımcı olmasını sağlayabilir. 

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Maddi, manevi her konuda savrulabileceğimiz, duyarlılığımızın en üst noktada dolanabileceği bir gün gibi durmakta. Yavaşlayın biraz.  

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 6

ASLAN

Şu anki mutluluk ve sağlık durumunuz size içsel güç ve özgüven sağlayabilir ama bilinçaltınız, dağınık işi kontrol etmenize izin vermiyor olabilir. Ara verin.  

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Çalışma koşullarınızda veya evinizdeki koşturmanızda artık bir düzene oturmanız gerektiğini siz de biliyorsunuz. Bu alanda bir şeyler yapın derim.  

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Mevcut durumun rekabet etme arzunuzu bastırmasına izin vermeyin. Bazılarınızın iş cephesindeki yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmesi gerekebilir. 

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 9

AKREP

Kendinizi bir anda karmaşanın içinde bulabilirsiniz. O nedenle bugün kendinizi olabildiğince bu meselelerden uzak tutun. 

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 10

YAY

Mevcut durumun rekabet etme arzunuzu bastırmasına izin vermeyin. Bazılarınızın iş cephesindeki yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmesi gerekebilir.  

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken, özellikle kendinizi sorguladığınız bir gün yaşayabilirsiniz. İyisiyle kötüsüyle kendinize insaflı olun.  

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 12

KOVA

Kayıplara uğramak istemiyorsanız, kibrinizi dizginlemenizi önereceğim. Bugün çevreniz tarafından fazla antipatik görünebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (15 Mart 2023) - 13

BALIK

Bugün enteresan bir gün olabilir sizin için, tutkulu hoş duygular içinde aşkın kokusunu ciğerlerinize doya doya çekebilirsiniz. Daha ne olsun.  

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