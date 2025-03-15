Günlük burç yorumları (15 Mart 2025)

Koç: Bugün, çevrenizdeki kişilere karşı daha duyarlı olmanız gereken bir gündesiniz. Kendinizi başkalarının duygusal durumlarına daha yakın hissedebilirsiniz. Aile üyelerinizle ilişkilerinizi gözden geçirmek için uygun bir zaman. Duygusal anlamda yoğun bir gün geçirebilirsiniz, ancak bu duyguları olumlu bir şekilde yönlendirmek elinizde olacak.