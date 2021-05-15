Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

15.05.2021 - 08:59

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 1

İyi hissettiren bir gün

Ay, şans gezegeni tombik Jüpiter’le olumlu bir açıda. Daha olumlu düşüneceğimiz bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 2

Koç

Ah benim lider ruhlu canım Koç’um. Bugün işe güce dalmak için pek uygun bir gün olmayabilir. Bununla birlikte sosyal çevreniz, yakın arkadaşlarınız ile vakit geçirmek iki hoş beş etmek için harika bir gün.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 3

Boğa

Canım Boğalar, bugün kendinizi doldurup doldurup yakın çevrenize patlamamaya özen gösterin, bunun yerine, güzel bir yemek yapıp, uzanın koltuğunuza açın bir film keyif yapın.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 4

İkizler

Sevgili ikizler, sıkıntıdan alışveriş yapmak, ona buna para harcamak için hiç uygun bir gün değil, bunun yerine maneviyatınızı güçlendirecek şeylerle uğraşın derim, artık meditasyon mu yaparsınız yoga mı size kalmış.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 5

Yengeç

Canım Yengeçler, bugün iş güç, finansal konulara kafa yormak için pek uygun değil, uzun zamandır yapmadığınız bir şey yapın, mesela kendinize odaklanıp kendinizle ilgili kararlar almak şahane olabilir.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 6

Aslan

Sevgili Aslanlar, bugün biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz, bence de kendinizle kalın, eşinize ortağınıza pek elleşmeyin, zira yanlış anlaşılmalar yaşanabilir ve tadınız kaçabilir.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 7

Başak

Bakıyorum da Başakların keyfi yerinde, bugün sosyal çevreniz ve partneriniz ile ilgilenmek ve vakit geçirmek için oldukça güzel bir gün, işi gücü bir kenara bırakında keyif almaya bakın.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 8

Terazi

Ne yapın edin bugün kariyerinizle ilgili konulardan uzak kalmaya bakın, özellikle çalışma arkadaşlarınızla gerilmek için uygun bir gün değil. Manevi yanınızı güçlendirecek konularla ilgilenmek size iyi gelecek.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 9

Akrep

Sevgili Akrepler, bugün kendinizi biraz dağılmış ve sıkışmış hissedebilirsiniz, iyisi mi sağa sola bölünmeden, etliye sütlüye karışmadan kendinizle vakit geçirebileceğiniz bir gün geçirin.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar, bugün gönül işlerine pek girişmeyin derim, bunun yerine varsa sonuçlanmasını beklediğiniz konular, davalar, süreçler, bu konular üzerine yoğunlaşın ve sakinliğinizi koruyun.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 11

Oğlak

Sevgili Oğlaklar, işe güce o kadar kapıldınız ki hafta sonunun geldiğini fark etmediğinize eminim, bugün kendinize vakit ayırmanız ve dinlenmeniz gereken bir gün, sağlığınızı ihmal etmeyin.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 12

Kova

Canım Kovalar, partnerinizle güzel bir gün geçirmek için gökyüzü olukça elverişli ve fakat iletişim şeklinizde baskıcı tavrınızı dengelemeyi ihmal etmeyin.

Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021) - 13

Balık

Sevgili Balıklar, bugün pek bir sevgi dolusunuz. Aşktan yana yüzünüz gülerken, ailevi konularla ilgilenmek hatta aile büyükleri ile inatlaşmak için pek uygun bir dün değil.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER