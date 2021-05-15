Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2021)

15.05.2021 - 08:59
İyi hissettiren bir gün
Ay, şans gezegeni tombik Jüpiter’le olumlu bir açıda. Daha olumlu düşüneceğimiz bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ah benim lider ruhlu canım Koç’um. Bugün işe güce dalmak için pek uygun bir gün olmayabilir. Bununla birlikte sosyal çevreniz, yakın arkadaşlarınız ile vakit geçirmek iki hoş beş etmek için harika bir gün.
Boğa
Canım Boğalar, bugün kendinizi doldurup doldurup yakın çevrenize patlamamaya özen gösterin, bunun yerine, güzel bir yemek yapıp, uzanın koltuğunuza açın bir film keyif yapın.
İkizler
Sevgili ikizler, sıkıntıdan alışveriş yapmak, ona buna para harcamak için hiç uygun bir gün değil, bunun yerine maneviyatınızı güçlendirecek şeylerle uğraşın derim, artık meditasyon mu yaparsınız yoga mı size kalmış.
Yengeç
Canım Yengeçler, bugün iş güç, finansal konulara kafa yormak için pek uygun değil, uzun zamandır yapmadığınız bir şey yapın, mesela kendinize odaklanıp kendinizle ilgili kararlar almak şahane olabilir.
Aslan
Sevgili Aslanlar, bugün biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz, bence de kendinizle kalın, eşinize ortağınıza pek elleşmeyin, zira yanlış anlaşılmalar yaşanabilir ve tadınız kaçabilir.
Başak
Bakıyorum da Başakların keyfi yerinde, bugün sosyal çevreniz ve partneriniz ile ilgilenmek ve vakit geçirmek için oldukça güzel bir gün, işi gücü bir kenara bırakında keyif almaya bakın.
Terazi
Ne yapın edin bugün kariyerinizle ilgili konulardan uzak kalmaya bakın, özellikle çalışma arkadaşlarınızla gerilmek için uygun bir gün değil. Manevi yanınızı güçlendirecek konularla ilgilenmek size iyi gelecek.
Akrep
Sevgili Akrepler, bugün kendinizi biraz dağılmış ve sıkışmış hissedebilirsiniz, iyisi mi sağa sola bölünmeden, etliye sütlüye karışmadan kendinizle vakit geçirebileceğiniz bir gün geçirin.
Yay
Sevgili yaylar, bugün gönül işlerine pek girişmeyin derim, bunun yerine varsa sonuçlanmasını beklediğiniz konular, davalar, süreçler, bu konular üzerine yoğunlaşın ve sakinliğinizi koruyun.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar, işe güce o kadar kapıldınız ki hafta sonunun geldiğini fark etmediğinize eminim, bugün kendinize vakit ayırmanız ve dinlenmeniz gereken bir gün, sağlığınızı ihmal etmeyin.
Kova
Canım Kovalar, partnerinizle güzel bir gün geçirmek için gökyüzü olukça elverişli ve fakat iletişim şeklinizde baskıcı tavrınızı dengelemeyi ihmal etmeyin.
Balık
Sevgili Balıklar, bugün pek bir sevgi dolusunuz. Aşktan yana yüzünüz gülerken, ailevi konularla ilgilenmek hatta aile büyükleri ile inatlaşmak için pek uygun bir dün değil.