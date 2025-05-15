Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2025)

Başak

Eğer bir süredir çözülmeyen bir diyalog varsa bugün ortak bir zeminde buluşmak mümkün. Partnerinle aranda geçen küçük bir sohbet bile kalpleri yumuşatabilir. Ayrıca iş ortaklıkları ya da ekip çalışmalarında sorumluluk paylaşımı yeniden şekillenebilir. Karşındakinden çok şey beklemek yerine, kendi katkını da artırmak olumlu sonuçlar getirir. Gün içinde aldığın bir öneri, seni düşündürse de zamanla sana fayda sağlayabilir. Akşam saatlerinde sevdiğin bir müzik ya da kitap eşliğinde dinlenmek iyi gelecek.