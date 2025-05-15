Günlük burç yorumları (15 Mayıs 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Mayıs 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün sezgilerin oldukça güçlü. Normalde mantığınla hareket etmeyi seversin ama bugün iç sesine kulak vermek sana farklı bir perspektif kazandırabilir. Yakın çevrenden biri sana bir sır ya da özel bir bilgi açabilir, bunu güvenle saklamak sana duyulan saygıyı artıracak. Aynı zamanda hayal gücünü besleyecek bir aktiviteye yönelmen sana iyi gelecektir. Maddi anlamda dikkatli olman gereken bir gün. Ani harcamalardan kaçınmalısın.