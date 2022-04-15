Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 15.04.2022 - 00:21
Ay Terazi burcuna geçti. Bu geçiş, plan program gerektiren işlerinizi çabucak yapmanız için çok uygun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İkili ilişkilerinizde dalgalanmalara dikkat. Kamu ve kurumlardaki evrak işleriniz için kolaylık ve fırsatlar karşınıza çıkabilir.
Boğa
Angarya gelen işlerinizi keyifle halletmeniz için uygun bir gün. Uyumlu ve destekleyici ilişkilerde bulunmanız da söz konusu.
İkizler
Flört, yakın arkadaş gibi sevdiğiniz ve birlikte olmaktan haz aldığınız insanlarla ilişkilerinizi dönüştürebilir, geliştirebilirsiniz.
Yengeç
Hatıraların hüzün veren taraflarını rafa kaldırmak isteyebilir, evinize yeni eşyalar alabilirsiniz.
Aslan
Açığa vurulması gereken konularda destek sizden yana. Değiştirip dönüştürmenizi bekleyen ilişkilerin seyri olumlu yöne doğru.
Başak
Özbakım ve kendinizle ilgili değişikliklere gidebilirsiniz. Yeni aksesuarlar ve hoşnut olacağınız harcamalarda bulunabilirsiniz.
Terazi
Alacağınız yeni kararlarda ailenizin etkisi olabilir, kendinizi denge kuran bir köprü gibi hissedebilirsiniz.
Akrep
İçsel muhakemelerinizde kendinize daha anlayışlı davranabilirsiniz. Aile büyüklerinizin deneyimlerine ihtiyaç duyabilirsiniz.
Yay
Hedef ve hayallerinize giden yolda hayatınızdaki kadın figürlerin maddi desteğini alabilir ve rahatlayabilirsiniz.
Oğlak
Topluma açık kimliğinizi sarsacak etkilerden uzak durun, kendinizi olduğunuz gibi yansıtmakta yarar var.
Kova
Uzun süredir planladığınız estetik fikirlerini gerçekleştirebilir ya da görüntünüzle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.
Balık
Halı altına süpürdüğünüz sorunların varlığını hissedebilirsiniz. Maddi kaynaklı problemleri çözüme ulaştırabilirsiniz.