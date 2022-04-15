Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 15.04.2022 - 00:21

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 1

Ay Terazi burcuna geçti. Bu geçiş, plan program gerektiren işlerinizi çabucak yapmanız için çok uygun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 2

Koç

İkili ilişkilerinizde dalgalanmalara dikkat. Kamu ve kurumlardaki evrak işleriniz için kolaylık ve fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 3

Boğa

Angarya gelen işlerinizi keyifle halletmeniz için uygun bir gün. Uyumlu ve destekleyici ilişkilerde bulunmanız da söz konusu.

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 4

İkizler

Flört, yakın arkadaş gibi sevdiğiniz ve birlikte olmaktan haz aldığınız insanlarla ilişkilerinizi dönüştürebilir, geliştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Hatıraların hüzün veren taraflarını rafa kaldırmak isteyebilir, evinize yeni eşyalar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 6

Aslan

Açığa vurulması gereken konularda destek sizden yana. Değiştirip dönüştürmenizi bekleyen ilişkilerin seyri olumlu yöne doğru.

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 7

Başak

Özbakım ve kendinizle ilgili değişikliklere gidebilirsiniz. Yeni aksesuarlar ve hoşnut olacağınız harcamalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 8

Terazi

Alacağınız yeni kararlarda ailenizin etkisi olabilir, kendinizi denge kuran bir köprü gibi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 9

Akrep

İçsel muhakemelerinizde kendinize daha anlayışlı davranabilirsiniz. Aile büyüklerinizin deneyimlerine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 10

Yay

Hedef ve hayallerinize giden yolda hayatınızdaki kadın figürlerin maddi desteğini alabilir ve rahatlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Topluma açık kimliğinizi sarsacak etkilerden uzak durun, kendinizi olduğunuz gibi yansıtmakta yarar var.

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 12

Kova

Uzun süredir planladığınız estetik fikirlerini gerçekleştirebilir ya da görüntünüzle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2022) - 13

Balık

Halı altına süpürdüğünüz sorunların varlığını hissedebilirsiniz. Maddi kaynaklı problemleri çözüme ulaştırabilirsiniz.

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