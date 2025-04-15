Günlük burç yorumları (15 Nisan 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Nisan 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Gün boyunca hızla gelişen olaylara karşı hızlı kararlar alabileceksin ancak aceleci davranmamak önemli, özellikle sabah saatlerinde yanlış anlaşılmalara açık olabilirsin. İş hayatında yenilikçi fikirlerin destek görebilir, özellikle yaratıcı projelerde dikkat çekebilirsin. Aşk hayatında ise dürtüsel tepkiler vermemeye çalış; partnerinle aranızdaki dengeyi korumak istiyorsan biraz daha yumuşak bir yaklaşım sergilemelisin.