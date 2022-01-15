Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 15.01.2022 - 05:46
Bugün saat 19:10’a kadar ay boşlukta.
Kişisel bakım için ideal zamanlar. Başkasından beklemeyin siz kendinizi şımartın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hedefinize ulaşmak adına bir beceri geliştirmek için olasılıkları değerlendirin ve yapılması gerekenleri yapın. Hadi kalkın çalışın.
Boğa
Uzlaşmaya hazırsanız, ihtiyacınız olan destek mevcuttur. Ne istediğiniz ve neye ihtiyacınız olduğu konusunda dürüst olun bugün.
İkizler
Maddi, manevi her alanda durumunuzu korumak için yarım kalan konuları çözün derim. Ve bugün gereksiz muhabbetlerden uzak durmalısınız.
Yengeç
Birinin size ek sorumluluklar yüklemeye çalışmasını beklemeyin. Bitirilecek işler varsa bir an önce yapın ve bitsin. Rölantide kalmayın derim.
Aslan
Eski planlarınızı ve hedeflerinizi yeniden şöyle bir kurcalayın bakalım. Güçlü potansiyele sahip yepyeni bir fikirle karşılaşmanız mümkün olabilir.
Başak
Duygusal hayatınızda dikkatli ilerleyin. Kişisel yaşamınızda istenmeyen değişikliklere yol açabilecek yanlış sinyaller verme riskiniz var. Sakin kalın!
Terazi
Bugün çok fazla iş bitirir bir halde kendinizi hissedebilirsiniz. Ancak iyi bir çıkışınız yoksa bu hızla endişeye dönüşebilir. Dikkat!
Akrep
Yapacak çok şeyleriniz varken öyle arkanıza yaslanmayın bugün. Ayrıca, alışılmadık bir kaynaktan nakit veya hediye gelebilir. Şaşırmayın.
Yay
Mevcut yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmak istiyorsanız, bunu telaşa kapılmadan yapın. Ve ayrıca arkanızdan laf ebeliği yapanlar çıkabilir.
Oğlak
Yıllar önce belirlediğiniz bir hedefe şimdi “ulaşmak adına ne yapıyorum?” diye sormanız sizin için bugün iyi bir başlangıç getirebilir.
Kova
Sıkıntılı durumlarınız hakkında tecrübeli biriyle konuşun ama kimsenin sizi emin olmadığınız bir şeye zorlamasına da izin vermeyin.
Balık
Biraz hoşgörülü olursanız her şeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, kendi dokunuşunuz ve uzmanlığınıza güvenmek.