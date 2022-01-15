Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 15.01.2022 - 05:46

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 1

Bugün saat 19:10’a kadar ay boşlukta.

Kişisel bakım için ideal zamanlar. Başkasından beklemeyin siz kendinizi şımartın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 2

Koç

Hedefinize ulaşmak adına bir beceri geliştirmek için olasılıkları değerlendirin ve yapılması gerekenleri yapın. Hadi kalkın çalışın.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 3

Boğa

Uzlaşmaya hazırsanız, ihtiyacınız olan destek mevcuttur. Ne istediğiniz ve neye ihtiyacınız olduğu konusunda dürüst olun bugün.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 4

İkizler

Maddi, manevi her alanda durumunuzu korumak için yarım kalan konuları çözün derim. Ve bugün gereksiz muhabbetlerden uzak durmalısınız.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Birinin size ek sorumluluklar yüklemeye çalışmasını beklemeyin. Bitirilecek işler varsa bir an önce yapın ve bitsin. Rölantide kalmayın derim.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 6

Aslan

Eski planlarınızı ve hedeflerinizi yeniden şöyle bir kurcalayın bakalım. Güçlü potansiyele sahip yepyeni bir fikirle karşılaşmanız mümkün olabilir.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 7

Başak

Duygusal hayatınızda dikkatli ilerleyin. Kişisel yaşamınızda istenmeyen değişikliklere yol açabilecek yanlış sinyaller verme riskiniz var. Sakin kalın!

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 8

Terazi

Bugün çok fazla iş bitirir bir halde kendinizi hissedebilirsiniz. Ancak iyi bir çıkışınız yoksa bu hızla endişeye dönüşebilir. Dikkat!

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 9

Akrep

Yapacak çok şeyleriniz varken öyle arkanıza yaslanmayın bugün. Ayrıca, alışılmadık bir kaynaktan nakit veya hediye gelebilir. Şaşırmayın.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 10

Yay

Mevcut yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmak istiyorsanız, bunu telaşa kapılmadan yapın. Ve ayrıca arkanızdan laf ebeliği yapanlar çıkabilir.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Yıllar önce belirlediğiniz bir hedefe şimdi “ulaşmak adına ne yapıyorum?” diye sormanız sizin için bugün iyi bir başlangıç getirebilir.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 12

Kova

Sıkıntılı durumlarınız hakkında tecrübeli biriyle konuşun ama kimsenin sizi emin olmadığınız bir şeye zorlamasına da izin vermeyin.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2022) - 13

Balık

Biraz hoşgörülü olursanız her şeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, kendi dokunuşunuz ve uzmanlığınıza güvenmek.

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