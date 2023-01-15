Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Ocak 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 1

Ay, saat 11:39 ile 15:08  arasında boşlukta olacak. Bu zaman aralığında boş boş işlerle uğraşın, yeni bir işe başlamayın

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 2

KOÇ

Spor yapmak diyete başlamak için bir program yapmanız bugün işinizi baya kolaylaştırabilir. Kendinize bakmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 3

BOĞA

Finans ve iş konularını bir kenara bırakarak bugün bütün şalterleri indirmeye bakın. Çevrenizde bir iki kişiden daha fazlasını bulundurmayın.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 4

İKİZLER

Kişisel bakım ve gelişim için iyi bir gün. Özellikle estetik ve küçük operasyonlar için bir planlama yapacaksanız buna başlayın derim.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 5

YENGEÇ

Mutfakta harikalar yaratmanız için iyi bir gün kendinizi ve dostlarını mutlu edecek lezzetler keşfet için kolları sıvayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 6

ASLAN

Tam olarak adını koyamadığınız bazı kaygılar duyuyorsanız bu konuda bir içgörü sahip olmak için kendinizi sorgulayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 7

BAŞAK

Ortalığı toparlayıp biraz temizlik yapmak isteseniz de bunu yapmayıp kendinizi dışarıya atmanız gezip dolaşmanız sizin için iyi olacaktır.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 8

TERAZİ

Bugün elinizi attığınız işler önünüzde kolaylıkla ilerleyip çözülebilir. O nedenle kendinizi bugün biraz çalışmaya kaptırın derim.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 9

AKREP

Bugün mümkünse yatıp dinlenin ve ruhunuzu koruma altına alın. Uzun uzun yürüyüşler veya kitap okumakta size iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 10

YAY

Manasız konuşmalardan ve kuru gürültüden kendinizi uzak tuttuğunuz ölçüde bugün rahat edersiniz. İnsanlardan uzak kalın derim.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 11

OĞLAK

Yeme içme ilgili ufak tefek sorunlar yaşamanız olası. Basit zehirlenmelere dikkat edin. Sağlık konusunda daha özenli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 12

KOVA

Yolculuk yapma fikri bugün size hayli cazip gelebilir. Uzun yollar yapabilecek halde değilseniz, kısa mesafeli seyahatler iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023) - 13

BALIK

Karşılık dertleşmek ve hayat hakkında fikir teatisinde bulunmak için iyi bir gün.  Kendinizi dostlarınıza ne kadar açarsanız o kadar iyi.

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