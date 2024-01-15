Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 15 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 1

Bugün ay balık burcundaki seyahatine devam ediyor, gün içinde venüs ile oluşturacağı dik açı kalp kırıklıklarına neden olabilir. Duygularımızı ifade etmeye çalışırken sınırlarımızı zorlayabiliriz.Venüs ve Uranüs arasındaki etkileşim bazı ilişkilerin kopmasına neden olabilir. Maddi kayıplara dikkat edilmeli.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, bugün hissiyatınıza göre harekete geçecek, hukuk, eğitim, seyahatler konusunda ufak aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirebilmek adına harekete geçmeniz gereken bir gün. 

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa,  bugün bazı arkadaşlarınızla duygusal açıdan kırgınlıklar yaşanabilir. Maddi beklentilerin yükseldiği, sağlığınıza, bağışıklığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. 

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 4

İKİZLER

 Sevgili İkizler, kariyeriniz, işinizle ilgili belirsizlikler yaşanabilir, ortaklarınız ve partnerinizle gerilim yaşayabilirsiniz. Sezgileriniz yoğun, size zarar verecek insanlardan korunuyorsunuz. 

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, bugün eğitimler, seyahatler, hukuksal konularla ilgilenecek. Yapılan haksızlıklar karşısında savunmasız hissedebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan,  bugün maddi kayıplar, aşk hayatınızla ilgili sorunlar meydana gelebilir. Işinizle ilgili yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, partneriniz ve ortaklarınızla uzlaşıya varmak zor olabilir. Aileniz ve partneriniz arasında kalabilirsiniz. Olayların içine çekilmeden uzakta kalmak doğru olacaktır. 

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 8

TERAZİ

 Sevgili Terazi, bugün mental olarak kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz, sağlığınıza dikkat edin. Çalışma ortamınızdaki belirsizliklerden sıkılabilir, kapalı alanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Trafikte dikkatli olun, ufak kazalar yaşama ihtimaliniz yüksek. 

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep, aşk hayatınızla ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Yatırımlar konusunda kayıplar verebileceğiniz bir gün, karar vermek için iyice düşünün. 

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, aile içinde ev yaşantınızla ilgili sorunlar gündeminizde olacaktır. Iş ve itibarınızla ilgili ani değişimlere dikkat güvendiğiniz insanları tekrar gözden geçireceksiniz. Yaşanan kayıplar sizi üzmesin, kariyer hayatınızla ilgili atacağınız somut adımlar sizi destekleyecek. 

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak,  yakın çevreniz, kardeşlerinizle iletişimde olacak ve bu ortamlardan hızla uzaklaşmak isteyeceksiniz. Duygusal açıdan sizi iyi hissettirmeyen insanların yaşatacağı hayal kırıklıklarına karşı dikkat edin. Hayallerinizi gerçekleştirmenize engel olan insanlar olacaktır ancak bunlara takılmayın. 

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova,  maddi kayıplar yaşayabilir veya arkadaşlarınızın maddi ihtiyaçlarına destek olabilirsiniz. Karamsar düşünceler ile hareket etmemelisiniz. 

Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024) - 13

BALIK


Sevgili Balık,  bugün duygusal olarak kırgınlığınızı dile getirecek ve yakın çevrenizle ilgili bazı kopukluklar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken daha net olmalısınız. 

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