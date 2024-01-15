Günlük burç yorumları (15 Ocak 2024)

Bugün ay balık burcundaki seyahatine devam ediyor, gün içinde venüs ile oluşturacağı dik açı kalp kırıklıklarına neden olabilir. Duygularımızı ifade etmeye çalışırken sınırlarımızı zorlayabiliriz.Venüs ve Uranüs arasındaki etkileşim bazı ilişkilerin kopmasına neden olabilir. Maddi kayıplara dikkat edilmeli.