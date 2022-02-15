Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 00:02

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 1

Ay Aslan burcunda ilerliyor. Duygularınızı ve zarafetinizi her alanda göstermek isteyebilirsiniz. Saç bakımı/rutin bakım için oldukça verimli bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 2

Koç

Hobileriniz, eviniz ve çocuklarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Kendinize özen gösteriyorsunuz.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 3

Boğa

Gündeminizde aileniz ve ebeveynleriniz olabilir. Kendinizle ilgili ani değişiklikler söz konusu.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 4

İkizler

Beklediğiniz haberler beklemediğiniz bir anda gelebilir. Eğitim ve kariyer alanlarında şans sizden yana.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Gösterişli eşyalar almak, büyük harcamalarda bulunmak isteyebilirsiniz. Eşinizle tartışmamaya dikkat edin.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 6

Aslan

Ne eksik ne fazla olduğunuz kadarıyla tamamsınız, kendinizi böyle sevin. Güzel enerjiniz size bakanların gözünü kamaştırıyor.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 7

Başak

Özgüveninizi tazelemek için başarılarınızı gözden geçirin. Böylelikle bugüne daha rahat odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 8

Terazi

Büyük lokma ye büyük söz söyleme diye bir atasözü vardır değil mi? Bugün arkadaş çevrenizde, sosyal medyada böbürlenmemekte fayda var.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 9

Akrep

İşinizde ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hoş karşılayarak çözüm odaklı olun.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 10

Yay

Farklı kültürden insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Bakış açınızı her zaman geniş tutun.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Finansal kaynaklarınızda artış olabilir ama aynı ölçüde giderleriniz de artacaktır, dengeyi kurmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 12

Kova

Bugün yaptığınız her şeyi iki kere gözden geçirebilir ve bu alanlarda dönüş almak isteyebilirsiniz. Yaptıklarınıza güvenmeye çalışın en çok da kendinize.

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022) - 13

Balık

Her zamankinden yoğun ve tempolu bir gün olabilir. Çalışmadan alacağınız haz buna değecektir.

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