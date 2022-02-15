Günlük burç yorumları (15 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 00:02
Ay Aslan burcunda ilerliyor. Duygularınızı ve zarafetinizi her alanda göstermek isteyebilirsiniz. Saç bakımı/rutin bakım için oldukça verimli bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hobileriniz, eviniz ve çocuklarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Kendinize özen gösteriyorsunuz.
Boğa
Gündeminizde aileniz ve ebeveynleriniz olabilir. Kendinizle ilgili ani değişiklikler söz konusu.
İkizler
Beklediğiniz haberler beklemediğiniz bir anda gelebilir. Eğitim ve kariyer alanlarında şans sizden yana.
Yengeç
Gösterişli eşyalar almak, büyük harcamalarda bulunmak isteyebilirsiniz. Eşinizle tartışmamaya dikkat edin.
Aslan
Ne eksik ne fazla olduğunuz kadarıyla tamamsınız, kendinizi böyle sevin. Güzel enerjiniz size bakanların gözünü kamaştırıyor.
Başak
Özgüveninizi tazelemek için başarılarınızı gözden geçirin. Böylelikle bugüne daha rahat odaklanabilirsiniz.
Terazi
Büyük lokma ye büyük söz söyleme diye bir atasözü vardır değil mi? Bugün arkadaş çevrenizde, sosyal medyada böbürlenmemekte fayda var.
Akrep
İşinizde ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hoş karşılayarak çözüm odaklı olun.
Yay
Farklı kültürden insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Bakış açınızı her zaman geniş tutun.
Oğlak
Finansal kaynaklarınızda artış olabilir ama aynı ölçüde giderleriniz de artacaktır, dengeyi kurmaya çalışın.
Kova
Bugün yaptığınız her şeyi iki kere gözden geçirebilir ve bu alanlarda dönüş almak isteyebilirsiniz. Yaptıklarınıza güvenmeye çalışın en çok da kendinize.
Balık
Her zamankinden yoğun ve tempolu bir gün olabilir. Çalışmadan alacağınız haz buna değecektir.