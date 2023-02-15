Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023)

Ay, yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. İleri vadeli planlar yapmaya kalkabilirsiniz. Ama bunu yaparken yeterliliğinizi iyi sorgulayın.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Tarafsız tavrınız, bir anlaşmazlığının barışçıl bir şekilde çözümlenmesi için destekleyecektir. Bu konuda bugün biraz verici olun derim.
BOĞA
İş adamları için maddi açıdan iyi bir gün. İş yerinde, tüm istekleri bugün tamamlamak zor olabilir. Bazılarınız evdeki atmosferi sakin ve hoş bulabilir.
İKİZLER
Kiralanan bir mülkün iyi kar getirmesi bekleniyorsa bugün özellikle bu konuda bazı kararlar almanız gerekebilir. Satış veya tadilat bekleyin derim.
YENGEÇ
Aşk konusunda önünüzde iki yol belirebilir. Bir karar vermeden önce bu konuda biraz daha mesai vererek kendinizi olumlayabilirsiniz.
ASLAN
Hem kişisel hem de profesyonel olarak bugün harika geçecek dersem abartmamış olurum. Kendinizi daha iyi hissetmek için evde olumlu davranın.
BAŞAK
Bugün bir hastanız varsa ona refakatçi olmanız beklenebilir. Çevrenizdeki bazı insanlar yeni bir arsa, ev veya daire satın almak için fikrinizi alabilir.
TERAZİ
Bugün zihniniz enerji dolu ve neşeli olacak gibi durmakta. Bu arada çevrenizden biriyle bir anlaşmazlık ortaya çıkabilir. Öfkenize kesinlikle hâkim olmalısınız.
AKREP
Başarılı olmak için bugün öğrencilerin ve gençlerin çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Bugünü çalışarak ve planlı bir biçimde geçirirseniz sonuç iyi olur.
YAY
Bugün yeni projeler başlatmayın. Gökyüzü, ticari açıdan özellikle pratik sonuçlar getirecek şeklinde işlemiyor olabilir. Kendinizi emniyette tutun derim.
OĞLAK
Bugün alım satım işlerinde para, aile ilgili sıkıntı varsa hemen kredi çekmeyin. İşle ilgili yargılarda bulunurken de daha tarafız durun derim.
KOVA
Eski bir dostun ziyareti sizi yenileyecek. Başkalarından yardım istemek yerine kendi iş ahlakınıza ve verimliliğinize güveneceksiniz. Yeni fikirlere açık olun.
BALIK
Sağlık konusunda doğru adımları atabilmek için bu alanda bir uzamandan yardım ve destek alabilirsiniz. Bu konuda çekimser olmayın.