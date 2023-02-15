Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 15 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 1

Ay, yay burcunda ilerlemeye devam ediyor.  İleri vadeli planlar yapmaya kalkabilirsiniz. Ama bunu yaparken yeterliliğinizi iyi sorgulayın. 

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Tarafsız tavrınız, bir anlaşmazlığının barışçıl bir şekilde çözümlenmesi için destekleyecektir. Bu konuda bugün biraz verici olun derim.   

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 3

BOĞA

İş adamları için maddi açıdan iyi bir gün. İş yerinde, tüm istekleri bugün tamamlamak zor olabilir. Bazılarınız evdeki atmosferi sakin ve hoş bulabilir.  

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Kiralanan bir mülkün iyi kar getirmesi bekleniyorsa bugün özellikle bu konuda bazı kararlar almanız gerekebilir. Satış veya tadilat bekleyin derim.  

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ

Aşk konusunda önünüzde iki yol belirebilir. Bir karar vermeden önce bu konuda biraz daha mesai vererek kendinizi olumlayabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Hem kişisel hem de profesyonel olarak bugün harika geçecek dersem abartmamış olurum. Kendinizi daha iyi hissetmek için evde olumlu davranın. 

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

Bugün bir hastanız varsa ona refakatçi olmanız beklenebilir. Çevrenizdeki bazı insanlar yeni bir arsa, ev veya daire satın almak için fikrinizi alabilir.  

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

Bugün zihniniz enerji dolu ve neşeli olacak gibi durmakta. Bu arada çevrenizden biriyle bir anlaşmazlık ortaya çıkabilir. Öfkenize kesinlikle hâkim olmalısınız.  

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 9

AKREP

Başarılı olmak için bugün öğrencilerin ve gençlerin çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Bugünü çalışarak ve planlı bir biçimde geçirirseniz sonuç iyi olur.  

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 10

YAY

Bugün yeni projeler başlatmayın. Gökyüzü, ticari açıdan özellikle pratik sonuçlar getirecek şeklinde işlemiyor olabilir. Kendinizi emniyette tutun derim.  

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

Bugün alım satım işlerinde para, aile ilgili sıkıntı varsa hemen kredi çekmeyin. İşle ilgili yargılarda bulunurken de daha tarafız durun derim.  

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 12

KOVA

Eski bir dostun ziyareti sizi yenileyecek. Başkalarından yardım istemek yerine kendi iş ahlakınıza ve verimliliğinize güveneceksiniz. Yeni fikirlere açık olun.  

Günlük burç yorumları (15 Şubat 2023) - 13

BALIK

Sağlık konusunda doğru adımları atabilmek için bu alanda bir uzamandan yardım ve destek alabilirsiniz. Bu konuda çekimser olmayın.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER