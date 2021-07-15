Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 15 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

15.07.2021 - 00:14

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 1
Ay tüm gün boşlukta

Bugün eğer mümkünse kendinizi işe güce adamadan daha çok kendinizle geçirmenizde fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 2

Koç

Eskiden başlamış olan işleri toparlamak konusunda ideal bir gün. Varsa bitirmeniz gerekenler hızlı bir biçimde çalışmanızı öneririm.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Artık aşk kapınızı çalıyor dersem yanlış olmaz. Bugün Ay Güneş’e, Güneş Neptün’e harika açılarda. Sizde boş durmayın artık yapın güzel bir şeyler.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Geçmişe takılıp kalmak yerine, kendinizi daha çok geleceğe bırakın. Kendinize bugün daha moralli bir yapıda tutmaya bakın. İhtiyacınız olacak.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Kendinize bugün eski işleri, yarım kalmış meseleleri toparlama günü ilan edin ve işe girişin derim. Çok daha çabuk toparlanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Muhasebe ile ilgili konularda bugün daha ilgili ve kararlı olmanızda fayda var. Dağınıklığı toparlamak için olumlu bir gün. Enerjik olmanız gerek.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 7

Başak

İlişkiler konusunda çok daha kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Bugün kendinize bu anlamda düşünmek için zaman tanıyın. İlişkinizi onarın derim.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Önünüzde gerçekleşecek olan olaylara bugün tarafsız kalmaya gayret edin bir anda olur olmadık bir meselenin içine çekilme riskiniz var diyebilirim.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Bugün özellikle devlet daireleriyle bir işiniz veya tanımadığınız insanlar bir al-veriniz varsa bugünü değerlendirin derim olumlu gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 10

Yay

Zam istemek, çalışma koşullarınız ve yetkiniz dahilinde konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bunları münasip bir dille konuşmanız iyi olur.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Bugünü tanıtım, reklam veya yaptıklarınızı ortaya koymak için iyi bir gün diyebiliriz. Keza yurtdışı bağlantınız varsa güzel haber gelebilir.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 12

Kova

Bugün kendinizi biraz ne oradayım, ne buradayım tadında bir ruh halinde bulmanız olası mümkün olduğunca kendinizi dinlendirin derim.

Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021 - 13

Balık

Resmi işleriniz varsa ve genel olarak kendinizi toparlamak adına bugünü sonuna kadar kullanın. Angaryaları def etmek için ideal bir gün.

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