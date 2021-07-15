Günlük burç yorumları - 15 Temmuz 2021

15.07.2021 - 00:14
Koç
Eskiden başlamış olan işleri toparlamak konusunda ideal bir gün. Varsa bitirmeniz gerekenler hızlı bir biçimde çalışmanızı öneririm.
Boğa
Artık aşk kapınızı çalıyor dersem yanlış olmaz. Bugün Ay Güneş’e, Güneş Neptün’e harika açılarda. Sizde boş durmayın artık yapın güzel bir şeyler.
İkizler
Geçmişe takılıp kalmak yerine, kendinizi daha çok geleceğe bırakın. Kendinize bugün daha moralli bir yapıda tutmaya bakın. İhtiyacınız olacak.
Yengeç
Kendinize bugün eski işleri, yarım kalmış meseleleri toparlama günü ilan edin ve işe girişin derim. Çok daha çabuk toparlanacaksınız.
Aslan
Muhasebe ile ilgili konularda bugün daha ilgili ve kararlı olmanızda fayda var. Dağınıklığı toparlamak için olumlu bir gün. Enerjik olmanız gerek.
Başak
İlişkiler konusunda çok daha kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Bugün kendinize bu anlamda düşünmek için zaman tanıyın. İlişkinizi onarın derim.
Terazi
Önünüzde gerçekleşecek olan olaylara bugün tarafsız kalmaya gayret edin bir anda olur olmadık bir meselenin içine çekilme riskiniz var diyebilirim.
Akrep
Bugün özellikle devlet daireleriyle bir işiniz veya tanımadığınız insanlar bir al-veriniz varsa bugünü değerlendirin derim olumlu gelişmeler olabilir.
Yay
Zam istemek, çalışma koşullarınız ve yetkiniz dahilinde konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bunları münasip bir dille konuşmanız iyi olur.
Oğlak
Bugünü tanıtım, reklam veya yaptıklarınızı ortaya koymak için iyi bir gün diyebiliriz. Keza yurtdışı bağlantınız varsa güzel haber gelebilir.
Kova
Bugün kendinizi biraz ne oradayım, ne buradayım tadında bir ruh halinde bulmanız olası mümkün olduğunca kendinizi dinlendirin derim.
Balık
Resmi işleriniz varsa ve genel olarak kendinizi toparlamak adına bugünü sonuna kadar kullanın. Angaryaları def etmek için ideal bir gün.