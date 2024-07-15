Günlük burç yorumları (15 Temmuz 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün sezgilerimizle hareket etmek isteyeceğiz. Ancak sezgilerimiz bizi çıkmazlara sürükleyebilir. İlişkiler konusunda bir sorunu çözmeyi isterseniz sakinliğinizi korumanız gerekli. Bu dönem içsel huzursuzluğunuzu dışarıda daha fazla yaşamaya meyilli olabilirsiniz. Bu durum insanlar ile olan ilişkilerinize zarar verebilir. Pek çok kavga, çatışma iletişim dilinin asıl duyguları yansıtmamasından kaynaklanıyor. Bir insanı özlediğiniz için ona kötü davranmak veya trip atmak sanırım sadece bizim toplumumuza özgü bir durum. Ama hislerimizi olduğu gibi zamanında ortaya çıkarabilirsek, gökyüzü ne kadar gergin olursa olsun bunu yönetebilmeyi başarıyoruz demektir.