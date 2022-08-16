Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 16.08.2022 - 00:24

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 1

Ay, Koç burcundaki seyrine devam ediyor. Çocuksu bir coşkuyla hareket edebilir, hayatın tadını çıkarabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 2

Koç

Duygularınızı kimliğiniz doğrultusunda gösterebilir, kendinizi her anlamda abartmaya meylli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 3

Boğa

Duygu ve düşüncelerinizi içine atmak, haddinden fazla birikmesine sebep olabilir. Gerektiği şekilde paylaşılmalı ya da dışarı kanalize etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 4

İkizler


Arkadaş ortamına parlak fikirleriniz ve girişkenliğinizle renk katabilir, öncü olmak istediğiniz konulara liderlik edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 5

Yengeç

İş hayatında duyulmamış, görülmemiş fikirleri ortaya dökmek için harika. Sahip olduğunuz tezcanlılığı korkmadan sergileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 6

Aslan

Körü körüne bağlanabileceğiniz kadar tatmin edici fikirler edinebilirsiniz ancak dikkatli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 7

Başak

Öğrenmeye hevesli olduğunuz gizli kalan konularla hızlı karşılaşmalar yaşayabilir, ruhunuzu onaracak bilgiler edinebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 8

Terazi

Eşiniz/partneriniz sizin için daha mücadeleci ve atılgan olsun isteyebilirsiniz, kendinizi bir adım geri çekmeniz söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 9

Akrep 

Fiziksel anlamda hareketli bir gün geçirebilirsiniz, çok düşünmeye karşı plan ve programlı olmakta fayda var. 

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 10

Yay

Heyecan verici sporlar ve aktiviteler ilginizi çekebilir, doğa ile iç içe olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 11

Oğlak

Ailevi konularda çocuksu heveslerle hareket ederek sorunların çözümünü geciktirebilirsiniz, fevri davranmayın derim.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 12

Kova

İletişim alanında öncü fikirleriniz olabilir, yakın çevrenizle sıkı etkileşim halinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022) - 13

Balık

Girişimcilik gösterdiğiniz konuların karşılığını almakta aceleci davranabilirsiniz, gelirlerinizi arttırmanız için güzel fırsatlar söz konusu.

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