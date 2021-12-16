Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 00:00
Konsantrasyon gerektiren işlere bakın.
Kendinizi detay gerektiren iş ve olayların içine sokabileceğiniz bir gün. Bu anlamda cesur olun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Uzlaşmaya istekli olun, herkesi mutlu etmenin bir yolunu bulacaksınız. Önemli ortaklıklara daha fazla tutku katarsanız iyi bir geri dönüş alırsınız.
Boğa
Dinleyin, gözlemleyin ve sorular sorun. Denetleme ve basit, uygulanabilir bir plana bağlı kalmak en iyi seçeneğinizdir.
İkizler
Çalışmak veya akranlarınıza yardım etmek için enerjik bir yaklaşım bugün çok işinize yarayacaktır. İnsana yatırım yapın.
Yengeç
Ödün veren durumlardan kaçının. Karşılaştığınız durum ne olursa olsun bir adım geri atın ve ilerlemek için alternatif yollar arayın.
Aslan
Cesur bir yaklaşım benimseyin ve cesaretle istediğiniz şeyin peşinden gidin. Planlarınızı hassasiyet ve zamanlama ile yürütün.
Başak
Aşk yükselişte, ancak birinin sevgisini veya ilgisini satın almanız gerektiğini düşünmeyin. Bırakın o gelecekse gelir zaten.
Terazi
Agresif olmak olumlu sonuç almanıza yardımcı olmaz. İletişime odaklanın, kimin yardımcı olacağını ve kimin olmayacağını keşfedeceksiniz.
Akrep
Çevrenizde meydana gelen değişiklikler için endişelenmeyin. Perde arkasında sessizce çalışırsanız, öne geçersiniz.
Yay
Duygusal bir mesele, yaşam tarzınızda olumlu bir değişiklik meydana getirebilir bugün. Aşk için kesin yargılarınızı bir kenara bırakın.
Oğlak
Sırlarınızı güvenli bir yerde saklayın. İş söz konusu olduğunda kimsenin üstün olmasını veya sizi alt etmesini istemezsiniz. İletişime dikkat!
Kova
Fikirlerinizi ileriye taşıyın. Tamam yaptığınızı layıkıyla yapıyor olabilirsiniz ama neden daha farklı alanlarda da para kazanmayasınız?
Balık
Başkalarıyla iyi geçinmeye bakın bugün. Mümkünse az şey söyleyin ve gerçekçi olmayan sözler vermeyin. İstikrar her şeydir.