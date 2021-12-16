Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 00:00

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 1

Konsantrasyon gerektiren işlere bakın.

Kendinizi detay gerektiren iş ve olayların içine sokabileceğiniz bir gün. Bu anlamda cesur olun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 2

Koç

Uzlaşmaya istekli olun, herkesi mutlu etmenin bir yolunu bulacaksınız. Önemli ortaklıklara daha fazla tutku katarsanız iyi bir geri dönüş alırsınız.

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 3

Boğa

Dinleyin, gözlemleyin ve sorular sorun. Denetleme ve basit, uygulanabilir bir plana bağlı kalmak en iyi seçeneğinizdir.

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 4

İkizler

Çalışmak veya akranlarınıza yardım etmek için enerjik bir yaklaşım bugün çok işinize yarayacaktır. İnsana yatırım yapın.

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Ödün veren durumlardan kaçının. Karşılaştığınız durum ne olursa olsun bir adım geri atın ve ilerlemek için alternatif yollar arayın.

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 6

Aslan

Cesur bir yaklaşım benimseyin ve cesaretle istediğiniz şeyin peşinden gidin. Planlarınızı hassasiyet ve zamanlama ile yürütün.

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 7

Başak

Aşk yükselişte, ancak birinin sevgisini veya ilgisini satın almanız gerektiğini düşünmeyin. Bırakın o gelecekse gelir zaten.

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 8

Terazi

Agresif olmak olumlu sonuç almanıza yardımcı olmaz. İletişime odaklanın, kimin yardımcı olacağını ve kimin olmayacağını keşfedeceksiniz.

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 9

Akrep

Çevrenizde meydana gelen değişiklikler için endişelenmeyin. Perde arkasında sessizce çalışırsanız, öne geçersiniz.

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 10

Yay

Duygusal bir mesele, yaşam tarzınızda olumlu bir değişiklik meydana getirebilir bugün. Aşk için kesin yargılarınızı bir kenara bırakın.

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Sırlarınızı güvenli bir yerde saklayın. İş söz konusu olduğunda kimsenin üstün olmasını veya sizi alt etmesini istemezsiniz. İletişime dikkat!

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 12

Kova

Fikirlerinizi ileriye taşıyın. Tamam yaptığınızı layıkıyla yapıyor olabilirsiniz ama neden daha farklı alanlarda da para kazanmayasınız?

Günlük burç yorumları (16 Aralık 2021) - 13

Balık

Başkalarıyla iyi geçinmeye bakın bugün. Mümkünse az şey söyleyin ve gerçekçi olmayan sözler vermeyin. İstikrar her şeydir.

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