Günlük burç yorumları (16 Aralık 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün merkür ileri hareketine geçiyor. Bu sebeple iletişim konusunda biraz olsun rahatlıyoruz. Bugün Ay yengeç burcunda bu sebeple sevdiğimiz insanlar ile vakit geçirmek, duygusal yönlerininizin daha fazla ön plana çıktığını hissedebilirsiniz. Pazar günü gerçekleşen Dolunay’ın etkisi sürerken iletişim ve ulaşım konularında sakin kalmakta fayda var. Değişen hava koşulları ulaşım konusunda sorunlar oluşturabilir.

Bugün Ay ile Satürn arasında olumlu bir açı oluşuyor. Bu durum duygusal istikrarın ön plana çıkacağının göstergesi. İçe dönük bir enerji olabilir ancak sevdiğimiz ve güvende hissettiğimiz ortamlarda, insanlar ile olmak iyi hissettirecektir.