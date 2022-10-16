Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 1

Ay, Yengeç burcuna geçti. Ev ve ailevi konular gündeminizde olabilir, sevdiklerinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Ebeveyn ilişkileri ve aile teması gündeminizde olabilir, yoğun şekilde evde vakit geçirebilir ve mevcuttaki problemlere odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Duygusal kararlar ve yaklaşımlar söz konusu olabilir. Çevrenizde gerçekleşen olaylardan kolayca etkilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Maddi kararlarınızı tedbirli şekilde almak isteyebilirsiniz, faydalı işler ortaya koymak için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Koruma içgüdüsü ve sahiplenme arzusu yoğun olabilir. Sevdiklerinizle bir arada olmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Kendini aşma ve potansiyelini fark etme noktasında kilit bilgiler elde edebilirsiniz. İçsel anlamda yüzleşmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Arkadaşlık ilişkileri ön planda. Ani ve tepkisel şekilde davranmamaya dikkat, abartılı ifadelerden kaçınmakta fayda var

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Yaptığınız işte başarılı olmak için gereken özveriyi ortaya koyabilirsiniz, aile desteği alabilir aynı şekilde yardımda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 9

AKREP

Duygusal derinliğinizi sanatsal veya yaratıcı faaliyetlere yönlendirmeniz olumlu sonuçlar verebilir. İlgi ve alâkanız doğrultusunda çeşitli seyahat planları mümkün.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 10

YAY

Finansal konularda güven arayışı birtakım fırsatların kapısını aralayabilir, öznel yargıların etkisinde kalmamakta yarar var.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

İsteklerinizi elde etme konusunda politik tavırlar sergileyebilirsiniz, ikili ilişkilerinizin nabzınızı yükseltmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 12

KOVA

Duygusal anlamda bir boşluk hissi ile sevdiklerinize daha fazla odaklanabilirsiniz, korumacı davranışların abartıya kaçmasını önlemekte fayda var.

Günlük burç yorumları (16 Ekim 2022) - 13

BALIK

Aşkta sahiplenici kimliğinizi ortaya koyabileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ev ve çocuklar konusunda şanslı hissetmeniz mümkün.

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