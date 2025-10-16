Günlük burç yorumları (16 Ekim 2025)

Oğlak: Bugün hem maddi hem de duygusal bağlamda derinlemesine analiz yapmanız gerekebilir. Ortak kaynaklar, miras, alacak-verecek konuları gündeminize oturabilir. Duygusal bağlarda da “ne veriyorum, ne alıyorum” sorusu önemli hale gelebilir. Bir şeyi kaybetme korkusu, sizi fazladan kontrolcü yapabilir. Ancak bazen bırakmak, daha çok şey kazandırır. İş hayatında sezgilerinize güvenin ama veriye dayalı analizleri de ihmal etmeyin. Bugün dönüşüm enerjisi çok güçlü; onu dirençle değil, kabul ile karşılayın.