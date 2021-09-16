Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 16.09.2021 - 07:06

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 1

08.40 – 18.20 arası Ay boşlukta.

Yani hemen hemen bütün gün Ay boşlukta. Yeni bir şeyler yapmayın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 2

Koç

Şanslı bir gün evet, şansınızı denemenizde fayda var, ama ne olursa olsun öyle yakın çevrenizden yardım istemeyin. Hayal kırıklığı yaşarsınız.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 3

Boğa

Kendinizi parlatacağınız bir gün, ama bugün bir eyleme kalkışmaktan ziyade planlayın ve bu planlarınızı önümüzdeki günlerde yürürlüğe koyun.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 4

İkizler

Yurt dışı ile ilgili konuşmalar, anlaşmalar söz konusu olabilir veya eğitim vermek, almakla ilgili konularda planlayın hayatınızı.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 5

Yengeç

'Bugün evlenme teklifi alabilirsiniz dersem' abartmış olmam sanırım. Yani ikili ilişkiler ve ortaklıklar da dahil hoş gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 6

Aslan

İş çevrenizle sert konuşmalardan biraz uzak kalın. Keza sağlığınız konusunda da idrar yolları ve sindirim sistemine daha dikkat etmeniz gerek.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 7

Başak

Aşk konusunda keyifli bir gün mü geliyor ne? Bence ilişkiler konusunda biraz daha çevrenize bakmanızda fayda var. Hareketlenin biraz.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 8

Terazi

Kiralanacak yeriniz mi var? Veya gayrimenkul ile ilgili bir konuyu mu halletmeniz gerek? Bugün bu işlere bir kalkışın derim.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 9

Akrep

Arkadaşlarınızın veya yakınınızdaki insanların kafanızı karıştırmanıza müsaade etmeyin derim. Önünüzde güzel kapılar açılabilir.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 10

Yay

Maddi anlamda görüşmeleriniz varsa bugün yapmaya gayret edin ve tamamlayın işlerinizi ama konuşmalara dikkat edin.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Tam olarak ne olduğunu idrak edemediğiniz konular konuşmalar bugün fır dönse de çevrenizde siz hiç oralı olmayın derim.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 12

Kova

Duygularını doğru ifade ederseniz bugün maddi manevi hemen hemen her konuda kazanan siz olursunuz. Ama konuşurken özenli olun.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021) - 13

Balık

Rüyalarınıza ve psişik gücünüze dikkat edin. Kimseye bu aralar beddua falan edeyim demeyin, yerini bulabilir. Ya da gerekliyse bol bol edin.  

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