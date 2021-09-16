Günlük burç yorumları (16 Eylül 2021)

ntv.com.tr 16.09.2021 - 07:06
08.40 – 18.20 arası Ay boşlukta.
Yani hemen hemen bütün gün Ay boşlukta. Yeni bir şeyler yapmayın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Şanslı bir gün evet, şansınızı denemenizde fayda var, ama ne olursa olsun öyle yakın çevrenizden yardım istemeyin. Hayal kırıklığı yaşarsınız.
Boğa
Kendinizi parlatacağınız bir gün, ama bugün bir eyleme kalkışmaktan ziyade planlayın ve bu planlarınızı önümüzdeki günlerde yürürlüğe koyun.
İkizler
Yurt dışı ile ilgili konuşmalar, anlaşmalar söz konusu olabilir veya eğitim vermek, almakla ilgili konularda planlayın hayatınızı.
Yengeç
'Bugün evlenme teklifi alabilirsiniz dersem' abartmış olmam sanırım. Yani ikili ilişkiler ve ortaklıklar da dahil hoş gelişmeler olabilir.
Aslan
İş çevrenizle sert konuşmalardan biraz uzak kalın. Keza sağlığınız konusunda da idrar yolları ve sindirim sistemine daha dikkat etmeniz gerek.
Başak
Aşk konusunda keyifli bir gün mü geliyor ne? Bence ilişkiler konusunda biraz daha çevrenize bakmanızda fayda var. Hareketlenin biraz.
Terazi
Kiralanacak yeriniz mi var? Veya gayrimenkul ile ilgili bir konuyu mu halletmeniz gerek? Bugün bu işlere bir kalkışın derim.
Akrep
Arkadaşlarınızın veya yakınınızdaki insanların kafanızı karıştırmanıza müsaade etmeyin derim. Önünüzde güzel kapılar açılabilir.
Yay
Maddi anlamda görüşmeleriniz varsa bugün yapmaya gayret edin ve tamamlayın işlerinizi ama konuşmalara dikkat edin.
Oğlak
Tam olarak ne olduğunu idrak edemediğiniz konular konuşmalar bugün fır dönse de çevrenizde siz hiç oralı olmayın derim.
Kova
Duygularını doğru ifade ederseniz bugün maddi manevi hemen hemen her konuda kazanan siz olursunuz. Ama konuşurken özenli olun.
Balık
Rüyalarınıza ve psişik gücünüze dikkat edin. Kimseye bu aralar beddua falan edeyim demeyin, yerini bulabilir. Ya da gerekliyse bol bol edin.