Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 16 Eylül 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, güne Ay-Uranüs arasındaki gerilimli açı ile başlıyoruz. Bugün hiç beklemediğimiz tepkilerin, duyguların günü olabilir. Saat 08:03 ile 12:38 saatleri sırasında Ay boşlukta olacak. Öğle saatlerinde Ay Balık burcuna geçiyor bugün hızlı hareket etmek istesek de yapmak istediğimiz işlerin neticesini görmek çok mümkün olmayabilir. 18 Eylül’de gerçekleşecek Ay tutulmasının etkilerini artık daha net hissetmeye başlıyoruz. Aynada gördüğümüz kişi ile barışık mıyız bugünlerde biraz kendimize dönmek isteyebiliriz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün öğle saatine kadar arkadaşlarınızdan dönüş almakta gecikmeler ile karşılaşabilirsiniz, organizasyon konularında askıda kalan işleriniz olabilir. Öğleden sonra kendi kabuğunuza çekilip biraz dinlenme moduna geçebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün öğle saatlerine kadar iş hayatınızda veya ortaya koymaya çalıştığınız işlerde görünmezlik etkisi olabilir. Öğleden sonra başkalarından yardım almak, arkadaşlarınızla fikir alışverişi yapmak iyi hissettirebilir. 

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün öğle saatlerine kadar düşüncelerinizi, haftalık planlarınızı oluşturmakta gecikmeler yaşayabilirsiniz. Uzak yolculuklar konusunda bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Öğleden sonra iş, sorumluluk ve kariyer konusu önceliğinizde olabilir. Bitirmeye odaklandığınız işlere odaklanabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün finansal konularda bir düzenleme yapmak istemenizde sistem sorunları ile karşılaşabilirsiniz. Öğleden sonra eğitim, uzun yolculuklar, akademik kariyer konularına yönelebilirsiniz. Seyahatler konusunda evraklarınızı kontrol etmeniz gerekebilir. 

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün eşiniz veya ortaklarınız ile aranızda ani gerilimler meydana gelebilir. Sorunları çözmek adına harekete geçseniz bile sonuç alamayabilirsiniz. Özellikle finansal konularda yatırımlarınız konusunda harekete geçebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün öğle saatlerine kadar hiç bir işinizi halledemeyince kendinizi biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Öğleden sonra eşiniz veya ortaklarınızdan destek alarak işlerinizi tamamlama konusuna odaklanabilirsiniz. Beraber çalıştığınız bazı insanlar ile bu günlerde yollarınız ayrılabilir. Evlilikler açısından duygusal yüzleşmeler meydana gelebilir.

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün üretkenliğinizi ortaya koymak isterken öğle saatlerine kadar tüm işleriniz yarım kalabilir. Herhangi bir duygunuzu ifade etmek isterken bile anlaşılmadığınızı fark edebilirsiniz. Öğleden sonra işlerinizi, sorumluluklarınızı yerine getirmek adına harekete geçebilirsiniz. Iş hayatınız veya sağlığınız ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. 

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün öğle saatlerine kadar evinizde yapmak istediğiniz işlere odaklanabilirsiniz. Ailenizden destek beklemek ve karşılık görememek sizi biraz gerilime sürükleyebilir. Ancak öğleden sonra aşk hayatınız hareketlenebilir. Partnerinizden destek alabilirsiniz. Bazı duyguları, hisleri bitirme aşamasına gelebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün öğle saatlerin kadar iletişim konusunda bir sonuç elde etmek zor olabilir. Yanlış anlaşılmalar, ulaşmayan mesajlar konusu sizi zor durumda bırakabilir. Öğleden sonra eviniz ve aileniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. 

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün öğle saatlerine kadar finansal konularda ödemeler konusunda bir sonuç almak zor olabilir. Öğleden sonra yakınlarınızdan destek almak veya yoğun iletişim sonrasında sorunları çözümlemek durumunda kalabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün kendinizi ifade ederken tam anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Bu durum sizi biraz gergin hissettirebilir. Öğleden sonra finansal açıdan kazançlarınız, yatırımlarınız konusu gündeminizde olabilir. 

Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün öğle saatlerine kadar yaptığınız planları harekete geçirmek isteseniz de adımlarınız sonuçsuz kalabilir. Bugün öğleden sonra kendinizi daha gergin hissedebilirsiniz. Artık tutulma günlerine yaklaştık sizin için olgunlaşan, büyüyen her konu gerilim olarak ortaya çıkabilir. Eşiniz ve ortaklarınız ile aranızdaki diyaloglara, paylaşımlara dikkat etmeniz gerekebilir.

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