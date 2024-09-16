Günlük burç yorumları (16 Eylül 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 16 Eylül 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, güne Ay-Uranüs arasındaki gerilimli açı ile başlıyoruz. Bugün hiç beklemediğimiz tepkilerin, duyguların günü olabilir. Saat 08:03 ile 12:38 saatleri sırasında Ay boşlukta olacak. Öğle saatlerinde Ay Balık burcuna geçiyor bugün hızlı hareket etmek istesek de yapmak istediğimiz işlerin neticesini görmek çok mümkün olmayabilir. 18 Eylül’de gerçekleşecek Ay tutulmasının etkilerini artık daha net hissetmeye başlıyoruz. Aynada gördüğümüz kişi ile barışık mıyız bugünlerde biraz kendimize dönmek isteyebiliriz.