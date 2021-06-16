Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021

16.06.2021 - 00:01
Ay ve şans gezegeni tekme tokat!
Hassasiyet ve duygularımızda yoğunluğu yaşayabileceğimiz bir gün. Bugünü her açıdan abartmadan yaşamakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün şans ve şansla ilgili mevzulardan uzak durmanızda fayda var sonunu göremediğiniz işlere kalkışmayın derim. Sonra üzülebilirsiniz.
Boğa
Anne ve babanızla, aile büyüklerinizle tartışmaya girme riskiniz var. Bu konuda özellikle mal, mülk konuları varsa gündemde dikkatli olun.
İkizler
Bugün iş ve kariyer konusunda keyifsiz haberler gelebilir. Bu anlamda üzüntü yaşamanızda olası. Aile büyüklerinin sağlığına dikkat edin.
Yengeç
Merkür retro, üstüne iletişim alanınızda Ay sert açıda. Yazışmalarınıza, konuşmalarınıza, atacağınız imzalara bugün iki kere dikkat.
Aslan
Harcamalara, ödemelere ve özellikle ,internet üzerinden yapacağınız alışverişlere çok dikkat etmeniz gerekecek. Bu konuda sıkıntı olabilir.
Başak
Kendinizi bugün bir yandan baskılanmış hissederken diğer yandan da olumlu anlamda çözümler önünüze gelecek gibi duruyor. Olumlu olun.
Terazi
Tanıtım veya kendiniz genel anlamda parlatmak için uygun bir gün olamayabilir. Birilerinin karşısına çıkacaksanız daha dikkatli olun.
Akrep
“Ah kaderim, kötü kaderim…” diye cümleler kuracak olabilirsiniz. Merak etmeyin bugün kötü gibi görünenin yarın iyi olmayacağını bilemezsiniz.
Yay
Bugün kendinizi gösterip, kariyerde büyük adımlar atmak falan için pek de sevimli bir gün değil. O nedenle durup, beklemenizde fayda var.
Oğlak
Uzun vadeli planlar, uzak yollara çıkmak… gibi planlarınız varsa bugün bu planlamayı yapmak için durum ve koşulları zorlamamanızda fayda var.
Kova
Eşinizin parası veya ortak kazanımlarla ilgili konularda biraz karamsar olabilirsiniz. Olaylara bugün daha olumlu yandan bakmanızda fayda var.
Balık
Sağlık, iş ve çalışma koşullarında kafanız karışabilir ve bir türlü karar veremeyecek sorunlar karşısında kalabilirsiniz. Akılla karar verin.