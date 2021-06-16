Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 16 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

16.06.2021 - 00:01

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 1

Ay ve şans gezegeni tekme tokat! 

Hassasiyet ve duygularımızda yoğunluğu yaşayabileceğimiz bir gün. Bugünü her açıdan abartmadan yaşamakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 2

Koç

Bugün şans ve şansla ilgili mevzulardan uzak durmanızda fayda var sonunu göremediğiniz işlere kalkışmayın derim. Sonra üzülebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 3

Boğa

Anne ve babanızla, aile büyüklerinizle tartışmaya girme riskiniz var. Bu konuda özellikle mal, mülk konuları varsa gündemde dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 4

İkizler

Bugün iş ve kariyer konusunda keyifsiz haberler gelebilir. Bu anlamda üzüntü yaşamanızda olası. Aile büyüklerinin sağlığına dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Merkür retro,  üstüne iletişim alanınızda Ay sert açıda. Yazışmalarınıza, konuşmalarınıza, atacağınız imzalara bugün iki kere dikkat.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 6

Aslan

Harcamalara, ödemelere ve özellikle ,internet üzerinden yapacağınız alışverişlere çok dikkat etmeniz gerekecek. Bu konuda sıkıntı olabilir.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 7

Başak

Kendinizi bugün bir yandan baskılanmış hissederken diğer yandan da olumlu anlamda çözümler önünüze gelecek gibi duruyor. Olumlu olun.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 8

Terazi

Tanıtım veya kendiniz genel anlamda parlatmak için uygun bir gün olamayabilir. Birilerinin karşısına çıkacaksanız daha dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 9

Akrep

“Ah kaderim, kötü kaderim…” diye cümleler kuracak olabilirsiniz. Merak etmeyin bugün kötü gibi görünenin yarın iyi olmayacağını bilemezsiniz.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 10

Yay

Bugün kendinizi gösterip, kariyerde büyük adımlar atmak falan için pek de sevimli bir gün değil. O nedenle durup, beklemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Uzun vadeli planlar, uzak yollara çıkmak… gibi planlarınız varsa bugün bu planlamayı yapmak için durum ve koşulları zorlamamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 12

Kova

Eşinizin parası veya ortak kazanımlarla ilgili konularda biraz karamsar olabilirsiniz. Olaylara bugün daha olumlu yandan bakmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 16 Haziran 2021 - 13

Balık

Sağlık, iş ve çalışma koşullarında kafanız karışabilir ve bir türlü karar veremeyecek sorunlar karşısında kalabilirsiniz. Akılla karar verin.

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