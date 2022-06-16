Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 00:01
Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Uzun vadeli planlar kurup, ağır ve istikrarlı ilerlemek için oldukça uygun.
Koç
Kariyer ve iş hayatına dair dönüşümler mevcut. Daha resmi ve disiplinli bir alanda çalışma isteği duyuyor olabilirsiniz.
Boğa
Yeni projeler üretmekten keyif alabilir, halihazırdaki çalışmalarınızla meşgul olabilirsiniz.
İkizler
Otorite figürleriniz ya da kazanç ortaklarınız bazı farkındalıklar yaşamanızı sağlayabilir. Gelir/gider dengesini kurmaya odaklanabilirsiniz.
Yengeç
Somut güven ve sevgi arayışı içinde olabilirsiniz. Bu arayışı gidermek adına ilişkileri anlamlandırmak ya da imzaya dökmeniz ihtimaller dahilinde.
Aslan
İş hayatına ve rutinlerin işleyişine gereğinden fazla ağırlık veriyor olabilirsiniz. Kendinizi ikinci plana atmanız olası.
Başak
Çocuklara sorumluluk verebilir, onları hayata hazırlayan aktivitelerde bulunabilirsiniz. Kendine yetmek önem arz edebilir.
Terazi
Mal/mülk edinmek gibi finansal yatırımlar gündeminizde olabilir. Bu konuda maddi destek bulabilirsiniz.
Akrep
Ortaklı işler ve mali konular gündeminizde olabilir. Finansal sıkıntılar ve alma verme dengeleriyle ilgilenebilirsiniz.
Yay
Duygularınıza hakim olmak daha kolay gelebilir. Yazılı ve sözlü anlaşmalarda bulunabileceğiniz girişimler söz konusu.
Oğlak
Maddesel olan her şeye bağlılığınız artabilir. Sahip olduklarınız ile kendi değerinizi bir tutmanız olası.
Kova
Güvendiğiniz insanlarla paylaşımda bulunmak, yargılanmayacağınızı bildiğiniz yerlerde olmak iyi hissettirebilir.
Balık
Arkadaşlık ilişkilerinde katı sınırlar çizebilir, sahip olduğunuz alanı genişletmek isteyebilirsiniz.