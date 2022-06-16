Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 16.06.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 1

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Uzun vadeli planlar kurup, ağır ve istikrarlı ilerlemek için oldukça uygun.

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 2

Koç

Kariyer ve iş hayatına dair dönüşümler mevcut. Daha resmi ve disiplinli bir alanda çalışma isteği duyuyor olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 3

Boğa 

Yeni projeler üretmekten keyif alabilir, halihazırdaki çalışmalarınızla meşgul olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 4

İkizler

Otorite figürleriniz ya da kazanç ortaklarınız bazı farkındalıklar yaşamanızı sağlayabilir. Gelir/gider dengesini kurmaya odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Somut güven ve sevgi arayışı içinde olabilirsiniz. Bu arayışı gidermek adına ilişkileri anlamlandırmak ya da imzaya dökmeniz ihtimaller dahilinde.

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 6

Aslan

İş hayatına ve rutinlerin işleyişine gereğinden fazla ağırlık veriyor olabilirsiniz. Kendinizi ikinci plana atmanız olası.

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 7

Başak 

Çocuklara sorumluluk verebilir, onları hayata hazırlayan aktivitelerde bulunabilirsiniz. Kendine yetmek önem arz edebilir.

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 8

Terazi

Mal/mülk edinmek gibi finansal yatırımlar gündeminizde olabilir. Bu konuda maddi destek bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 9

Akrep

Ortaklı işler ve mali konular gündeminizde olabilir. Finansal sıkıntılar ve alma verme dengeleriyle ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 10

Yay

Duygularınıza hakim olmak daha kolay gelebilir. Yazılı ve sözlü anlaşmalarda bulunabileceğiniz girişimler söz konusu.

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Maddesel olan her şeye bağlılığınız artabilir. Sahip olduklarınız ile kendi değerinizi bir tutmanız olası.

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 12

Kova

Güvendiğiniz insanlarla paylaşımda bulunmak, yargılanmayacağınızı bildiğiniz yerlerde olmak iyi hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (16 Haziran 2022) - 13

Balık

Arkadaşlık ilişkilerinde katı sınırlar çizebilir, sahip olduğunuz alanı genişletmek isteyebilirsiniz.

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