Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 16.11.2021 - 00:10

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 1

Karizmanızı konuşturun

İşte ve özel hayatınızda yaptırım geliştirebilir ve karizmanızı konuşturabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 2

Koç

Güvensiz bir yerden alınan kararlar genellikle işe yaramaz, bugün geleceğinizi düşünerek hareket edin.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 3

Boğa

Bugün para konusunda sözlerinize daha çok dikkat edin, sonra “Tüh keşke...”  ile başlayan laflar etmezsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 4

İkizler

Bir uzlaşmaya varmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve daha güvenli bir gün için daha büyük kararlara yönelin.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Manevi meselelere pratik bir yaklaşım şimdi çekici gelebilir. Ama yine de içinizin terazisinin doğru çalıştığına emin olun.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 6

Aslan

Yönetilmesi gereken olaylardan sapmalar veya gecikmeler olabilir. Hayal kırıklıklarına karşı tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 7

Başak

Sinirlerinize dokunan bir şey varsa, özellikle dikkat edin, çünkü hayatınızı daha rahat, daha az suçluluk duygusuyla yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 8

Terazi

Affetmek aslında sadece başkalarına değil, kendinize yaptığınız bir iyiliktir. Bugün her şeyden önce kendinizi affedin

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 9

Akrep

Egonuz tarafından yanlış yönlendirilmemeye dikkat ederseniz çok daha iyi bir gün geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 10

Yay

Olumlu bir tutum ve küçük şeylerin sizi hayal kırıklığına uğratmasına izin vermeme kararlılığı günü kurtaracak.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Sorumluluklarınızı yerine getirmekle, farkındalıktan yararlanarak deneyim ve heyecan arzunuzu tatmin etmek arasında kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 12

Kova

Yeni zevkler aramaya veya bazı değişiklikler ve iyileştirmeler yapmaya yol açabilecek huzursuzluk olabilir. Deneyin kendinizi.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021) - 13

Balık

Sabırsızlığa veya kötü seçimlere yol açan özgüven eksikliğine dikkat edin. Güvensizlikleri tanımak, onlarla başa çıkmanın en iyi yolu olabilir.

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