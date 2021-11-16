Günlük burç yorumları (16 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 16.11.2021 - 00:10
Karizmanızı konuşturun
İşte ve özel hayatınızda yaptırım geliştirebilir ve karizmanızı konuşturabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Güvensiz bir yerden alınan kararlar genellikle işe yaramaz, bugün geleceğinizi düşünerek hareket edin.
Boğa
Bugün para konusunda sözlerinize daha çok dikkat edin, sonra “Tüh keşke...” ile başlayan laflar etmezsiniz.
İkizler
Bir uzlaşmaya varmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve daha güvenli bir gün için daha büyük kararlara yönelin.
Yengeç
Manevi meselelere pratik bir yaklaşım şimdi çekici gelebilir. Ama yine de içinizin terazisinin doğru çalıştığına emin olun.
Aslan
Yönetilmesi gereken olaylardan sapmalar veya gecikmeler olabilir. Hayal kırıklıklarına karşı tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.
Başak
Sinirlerinize dokunan bir şey varsa, özellikle dikkat edin, çünkü hayatınızı daha rahat, daha az suçluluk duygusuyla yaşayabilirsiniz.
Terazi
Affetmek aslında sadece başkalarına değil, kendinize yaptığınız bir iyiliktir. Bugün her şeyden önce kendinizi affedin
Akrep
Egonuz tarafından yanlış yönlendirilmemeye dikkat ederseniz çok daha iyi bir gün geçirebilirsiniz.
Yay
Olumlu bir tutum ve küçük şeylerin sizi hayal kırıklığına uğratmasına izin vermeme kararlılığı günü kurtaracak.
Oğlak
Sorumluluklarınızı yerine getirmekle, farkındalıktan yararlanarak deneyim ve heyecan arzunuzu tatmin etmek arasında kalabilirsiniz.
Kova
Yeni zevkler aramaya veya bazı değişiklikler ve iyileştirmeler yapmaya yol açabilecek huzursuzluk olabilir. Deneyin kendinizi.
Balık
Sabırsızlığa veya kötü seçimlere yol açan özgüven eksikliğine dikkat edin. Güvensizlikleri tanımak, onlarla başa çıkmanın en iyi yolu olabilir.