Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 1

Ay, Aslan burcundaki hareketine devam ediyor. Kişisel bakım ve güzelliğe ilgi duyabilirsiniz. Coşkulu ve yoğun hissederek abartılı ifadelerden kaçınmakta yarar var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Hobiler ve bahçe işleri gündeminizde olabilir, keyif aldığınız aktivitelere zaman yaratabilirsiniz. İletişiminiz hararetli olabilir.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Aile yaşamında çeşitli krizler olabilir, bu krizlere çözüm ararken dediğim dedik bir tavrı kenara bırakmakta yarar var.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Sahne sanatları, kendinizi göstererek iletişim kurabileceğiniz alanlarda başarılı olabilirsiniz. Özgüveninizi yerine getirecek gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Parasal konularda bir aile büyüğünün desteği gelebilir, lüks ve konfor ihtiyacınızı giderecek harcamalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Geri planda kalmak yerine olumlu yanlarınızla parlayabilir, çevrenizin iltifat ve övgülerini toplayabilirsiniz. Cesaret gerektiren konularda şans sizden yana.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

İçsel anlamda bir hak arayışında olabilirsiniz. Kendinizi geri çekerek arka planda iş yürütmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Girdiğiniz ortamlara canlılık ve heyecan katabilir, göz önünde olmaktan keyif alabilirsiniz. Organizasyon ve ekip işlerinde başarılı olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 9

AKREP

İş hayatında hak ve adalet konularında öncü olabilir, liderlik etmeniz gereken konularla ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 10

YAY

Yurtdışı ve seyahat planlarınız olabilir, abartılı duygulardan beslenerek hareket etmeye istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Gizli kalan konuları aydınlatmak isteyebilir, bu doğrultuda eş ve ortaklarınızla bazı konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 12

KOVA

İkili ilişkilerinizde şımartılmak ve el üstünde tutulmak isteyebilirsiniz. Aşk ve sevgi teması ön planda.

Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022) - 13

BALIK

Günlük rutinlerinizi bozmadan devam etmek isterken heyecan katma arzusunda olabilirsiniz. Dediğim dedik tavır ile hareket etmeniz mümkün.

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