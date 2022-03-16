Günlük burç yorumları (16 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 16.03.2022 - 07:34
Ay Başak burcunda ilerliyor, kendinizi her şeyi eleştirirken ve başkalarının sorumluluklarına ortak olurken bulabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sağlığınız için bazı konularda fazla pimpiriklendiğinizi hissedebilirsiniz. Stresten uzak durmaya çalışın.
Boğa
Sevdiğiniz müzikleri keyifle dinleyebilir, yaptığınız işlerin güzelliğiyle övünebilirsiniz.
İkizler
Ebeveynleriniz ya da aile büyükleriniz ile hayatınız üzerine planlamalar yapabilir, gidişat üzerine konuşmalarda bulunabilirsiniz.
Yengeç
Kısa vadeli planlar kurabilir, gerçekleştirebilirsiniz. Yakın çevreniz ile etkileşim halinde olabilirsiniz.
Aslan
Çalışma şartlarınızda rahatlığa yönelik fonksiyonlara gidebilirsiniz. Odak noktanızda mali konular olabilir.
Başak
Kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışırken her yolu deneyebilirsiniz. Çevrenizdekilerin ikazlarına karşı anlayışlı olmaya çalışın derim.
Terazi
Çalışmalarınızı hızlandırmak sizi yalnızlığa itebilir. Derinleşmek için aradığınıza ulaşabilirsiniz.
Akrep
Sosyal medyada karşı cinsin beğenisini alabilir, ilgisini çekebilirsiniz. Çevrenizde önde gelen isimlerden biri olabilirsiniz.
Yay
Kariyer, iş ve mesleki konularda destek alabilirsiniz. Bulunduğunuz konumun ayrıntılarına emin olana dek değişiklik yapmamanız yararınıza olabilir.
Oğlak
İnançlarınızı, uğruna mesafeler kat ettiğiniz hedeflerinizi sorgulayabilirsiniz. Emin adımlarla ilerlemek için bazen bunu yapmak gerekir.
Kova
Çevrenizdeki kişilerin ihtiyaçları ile kendiniz arasında bir denge kurmalısınız. Verme alma dengesine her anlamda dikkat etmeye çalışabilirsiniz.
Balık
Evliliğiniz, mevcut ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz. Kendinizi haksız çıkarmaya yer aramayın.