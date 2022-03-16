Günlük burç yorumları (16 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 16.03.2022 - 07:34

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 1

Ay Başak burcunda ilerliyor, kendinizi her şeyi eleştirirken ve başkalarının sorumluluklarına ortak olurken bulabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 2

Koç

Sağlığınız için bazı konularda fazla pimpiriklendiğinizi hissedebilirsiniz. Stresten uzak durmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 3

Boğa

Sevdiğiniz müzikleri keyifle dinleyebilir, yaptığınız işlerin güzelliğiyle övünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 4

İkizler

Ebeveynleriniz ya da aile büyükleriniz ile hayatınız üzerine planlamalar yapabilir, gidişat üzerine konuşmalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 5

Yengeç

Kısa vadeli planlar kurabilir, gerçekleştirebilirsiniz. Yakın çevreniz ile etkileşim halinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 6

Aslan

Çalışma şartlarınızda rahatlığa yönelik fonksiyonlara gidebilirsiniz. Odak noktanızda mali konular olabilir.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 7

Başak

Kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışırken her yolu deneyebilirsiniz. Çevrenizdekilerin ikazlarına karşı anlayışlı olmaya çalışın derim.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 8

Terazi

Çalışmalarınızı hızlandırmak sizi yalnızlığa itebilir. Derinleşmek için aradığınıza ulaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 9

Akrep

Sosyal medyada karşı cinsin beğenisini alabilir, ilgisini çekebilirsiniz. Çevrenizde önde gelen isimlerden biri olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 10

Yay

Kariyer, iş ve mesleki konularda destek alabilirsiniz. Bulunduğunuz konumun ayrıntılarına emin olana dek değişiklik yapmamanız yararınıza olabilir.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 11

Oğlak

İnançlarınızı, uğruna mesafeler kat ettiğiniz hedeflerinizi sorgulayabilirsiniz. Emin adımlarla ilerlemek için bazen bunu yapmak gerekir.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 12

Kova

Çevrenizdeki kişilerin ihtiyaçları ile kendiniz arasında bir denge kurmalısınız. Verme alma dengesine her anlamda dikkat etmeye çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mart 2022) - 13

Balık

Evliliğiniz, mevcut ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz. Kendinizi haksız çıkarmaya yer aramayın.

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