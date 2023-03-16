Günlük burç yorumları (16 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 1

Ay, oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Anne ve babanızla ilgili olan işlerde olabildiğince gayretli olmaya bakın. Bu konularda yol alabilirsiniz.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 2

KOÇ

Mesafeli tavrınız iş ortamında size ihanet edecek kişileri birbiri ortaya çıkarabilir. Ayrıca yeme içme konularında nefis lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 3

BOĞA

Aşk ve ilişkiler konusunda yapmanız gereken bir şeyler varsa bugün yapmamanız için hiçbir engeliniz yok. İletişime dikkat edin tabi.  

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Çeşitli zorluklara maruz kalmanızın bir sonucu olarak gelişecek ve büyüme şansınızın daha fazla farkına varacaksınız.   

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Şansınızı denemeniz gereken konularda bugün daha cesurca atılımlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Biraz daha güçlü durun bugün.  

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 6

ASLAN

Aile şirketiniz varsa daha fazla para yatırmaya, aile şirketinizi geliştirmeye bugün akıl yorabilirsiniz. Çalışın bol bol. 

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Kendinizi çevrenize daha olumlu bakarken görebilirsiniz. Bugün dünden daha olumlu gelişmeler yaşamanız olası, özellikle para konusunda  

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Sosyal hizmetleriniz nedeniyle, bazı ödüller, övgüler almayı bekleyebilirsiniz. Yakınlarınızdan alacağınız olumlu haberler sizi havaya sokabilir.  

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 9

AKREP

Bugün dünden daha olumlu gelişmeler yaşamanız olası, özellikle para konusunda güzel fırsatlar kapınızı çalabilir. 

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 10

YAY

Çok önemli bir projeyi bitirmek için alt personelinizden yardım alabilirsiniz. Akrabalarla ilgili sorunlar olabilir. Bunları tek tek çözmeniz mümkün duruyor.  

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Yakın gelecekte avantaj sağlayabilecek hızlı iş gezilerine sık sık çıkabilirsiniz, böyle bir olanak önünüze gelebilir bunu keyifli hale dönüştürebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 12

KOVA

Kapsamlı iş bilginiz bugün birçok insanı hayrete düşürecek. Bunun yanında sağlığınıza odaklanmaya başlayın, sigara içiyorsanız sonlandırın bunu derim.  

Günlük burç yorumları (16 Mart 2023) - 13

BALIK

Bugün heyecanlı olabilirsiniz. Hedefe yönelik mükemmel bir dikkatiniz olabilir. Hedefinize ulaşmak basit olabilir. O nedenle fırsatları kovalayın.  

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