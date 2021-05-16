Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2021)

16.05.2021 - 01:10
Kırgın bir gün olmaya aday!
Ay zorlanan açılarda ne yazık ki. O nedenle bugün kendinizi sıkıntıda hissedebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili Koçlar, bugün size dokunmayan yılan bin değil iki bin yaşasın, duygularınızın hızlı değiştiğini hissedebileceğiniz bir gün olabilir, bu yüzden kendinizle baş başa bir gün geçirin derim.
Boğa
Sevgili Boğalar, bugün eş dost yakın çevre ile uzaktan uzağa da olsa iletişim trafiğinde olabilirsiniz, ancak gündeme gelecek konularla ilgili inatçı bir tavır sergilemeyin derim.
İkizler
Sevgili ikizler, sosyal çevrenizin gündeminde yine siz varsınız. Bugün eş dost ile gündeminize borç harç para konuları taşınır ise dikkat edin ve düşünmeden karar vermeyin derim. Hatta bugün pek kimseye elleşmeyin.
Yengeç
Yahu canım yengeçler artık kafanızın içinde konuşup durmaya ve kendinizle kavga etmeye bir son verin. Ortada büyütülecek bir konu olmasa da siz sandıktan çıkarır yine bulursunuz yapmayın!
Aslan
Canım Aslanlar, bugün partneriniz biraz üzerinize geliyor gibi hissedebilirsiniz, zira bazen sizden de ilgi ve sevgi görmek istiyor olabilirler. İçinize kapanmak yerine biraz dışa açılın.
Başak
Sevgili başaklar, bugün gündeminizde sosyal çevreniz ve onların sorunları olabilir, yakın çevrenize destek olabileceğiniz bir gün ancak sert bir tavır sergilerseniz kaş yaparken göz çıkarabilirsiniz, dikkat.
Terazi
Aman Canım Teraziler, işe güce, kariyer konularına odaklanmak için hiç uygun bir gün değil, kendinizi mutlu edecek bir şeyler yapmaya bakın, mesela sevgilinizi arayın.
Akrep
Bugün kendinizi doldurmak, içten içe birilerine dolmak için hiç uygun bir gün değil, bakın her şey her zaman göründüğü gibi olmuyor, bırakın bunları da aşk kapınızı çalışıyor koşun kapıyı açın.
Yay
Sevgili yaylar, bugün illa birileri ile iki sohbet edeceğim sorunumu çözeceğim diyorsanız o kişiler çalışma arkadaşlarınız veya akrabalarınız olmasın. Hatta bugün kimseye ilişmeden kendi kendinize vakit geçirin.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar, görünen o ki bugün işi gücü bırakıp partneriniz ve sosyal çevrenizle biraz ilgilenmeniz gerekebilir, bence de en güzelini yaparsınız, yalnız baskıcı bir tavır takınmamaya özen gösterin.
Kova
Canım kovalar, anladığım kadarıyla yorucu bir haftayı geride bıraktınız, bugün özellikle işe güce kafa yormak için uygun bir gün değil, bu yüzden biraz dinlenin ve sağlığınıza özen gösterin.
Balık
Sevgili balıklar, aman nazar değmesin, zira bu sıra midenizdeki kelebekler pek bir hareketli. Pembe panjurlu evinizin hayali kurarken harcamalarınıza dikkat edin de çok açılmayın derin.