Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 16.05.2022 - 00:02

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 1

Akrep burcunda tam ay tutulması gerçekleşiyor. Finansal konular, değerli madenler ve yatırım gündeminizde olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 2

Koç

Borçlarınızı revize etmek ve düzenlemeye gitmek için oldukça uygun bir zaman dilimi. Aniden finansal anlamda destekleyici sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Eşinizi ve ortaklıklarınızı gözden geçirmek isteyebilir, tamam mı devam mı şeklinde düşünceler içinde olabilirsiniz. Uzlaşı sağlamak için elverişli ortam mevcut.

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Sıkıcı detaylar üzerinde gösterdiğiniz özveri, iş arkadaşlarınız tarafından kolaylıkla anlaşılmayabilir. Bunu değiştirmek için yeni kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Hedeflerinizi arttırırken rahatınıza düşkünlüğünüz de artabilir. Bundan dolayı zaman sıkıntısı yaşamanız olası.

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Önceliklerinizi belirleyebilir ve neyi nasıl yapacağınıza dair planlarla meşgul olabilirsiniz. Enerjinizi harcama şekliniz önem kazanıyor.

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 7

Başak

Hızlı kararlar alabilir, belge ve evrak işleriyle ilgilenebilirsiniz. İş amaçlı kısa seyahatlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Samimi duyguların kendini göstermesiyle sorunlarınızı başkalarına daha kolay açabilir ve çözümlere ulaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Hedefe tam odaklanmış olmanız başarıya ulaşmanızı sağlayacak sebeplerden en önemlisi. Bu esnada gösterdiğiniz kadar saygıya layık olabileceğinizi göz önünde bulundurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 10

Yay

Gizli saklı kalan şeyleri hissettiğiniz gibi önünüze de dökülmesi olası. Dolunay enerjisini çalışmalarınıza aktararak devamlılık sağlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Arkadaşlarınız, aileniz ve sevdikleriniz için fedakarlıkta bulunabilirsiniz. Sosyal medyada yoğun bir iletişim ağına karışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 12

Kova

İlgi odağınız hızlı değişim gösterebilir, karar almadan önce iyice düşünmeniz gerekebilir. Attığınız adımların lütuf olarak sayılması olası.

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022) - 13

Balık

İlerlemek için kendinize güvenmenizi zorunlu kılan gelişmeler olabilir. İnandıklarınız doğrultusunda hareket etmeyi öğrenebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER