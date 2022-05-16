Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 16.05.2022 - 00:02
Akrep burcunda tam ay tutulması gerçekleşiyor. Finansal konular, değerli madenler ve yatırım gündeminizde olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Borçlarınızı revize etmek ve düzenlemeye gitmek için oldukça uygun bir zaman dilimi. Aniden finansal anlamda destekleyici sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
Boğa
Eşinizi ve ortaklıklarınızı gözden geçirmek isteyebilir, tamam mı devam mı şeklinde düşünceler içinde olabilirsiniz. Uzlaşı sağlamak için elverişli ortam mevcut.
İkizler
Sıkıcı detaylar üzerinde gösterdiğiniz özveri, iş arkadaşlarınız tarafından kolaylıkla anlaşılmayabilir. Bunu değiştirmek için yeni kararlar alabilirsiniz.
Yengeç
Hedeflerinizi arttırırken rahatınıza düşkünlüğünüz de artabilir. Bundan dolayı zaman sıkıntısı yaşamanız olası.
Aslan
Önceliklerinizi belirleyebilir ve neyi nasıl yapacağınıza dair planlarla meşgul olabilirsiniz. Enerjinizi harcama şekliniz önem kazanıyor.
Başak
Hızlı kararlar alabilir, belge ve evrak işleriyle ilgilenebilirsiniz. İş amaçlı kısa seyahatlerde bulunabilirsiniz.
Terazi
Samimi duyguların kendini göstermesiyle sorunlarınızı başkalarına daha kolay açabilir ve çözümlere ulaşabilirsiniz.
Akrep
Hedefe tam odaklanmış olmanız başarıya ulaşmanızı sağlayacak sebeplerden en önemlisi. Bu esnada gösterdiğiniz kadar saygıya layık olabileceğinizi göz önünde bulundurabilirsiniz.
Yay
Gizli saklı kalan şeyleri hissettiğiniz gibi önünüze de dökülmesi olası. Dolunay enerjisini çalışmalarınıza aktararak devamlılık sağlayabilirsiniz.
Oğlak
Arkadaşlarınız, aileniz ve sevdikleriniz için fedakarlıkta bulunabilirsiniz. Sosyal medyada yoğun bir iletişim ağına karışabilirsiniz.
Kova
İlgi odağınız hızlı değişim gösterebilir, karar almadan önce iyice düşünmeniz gerekebilir. Attığınız adımların lütuf olarak sayılması olası.
Balık
İlerlemek için kendinize güvenmenizi zorunlu kılan gelişmeler olabilir. İnandıklarınız doğrultusunda hareket etmeyi öğrenebilirsiniz.