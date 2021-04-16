Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

16.04.2021 - 04:10

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 1

Gökyüzü “Ya benimdir ya da kara toprağın” diyor 

Ay ile zalim Plüton arasındaki sürtüşme bugün bizi agresif ve kırılgan bir hale getirebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 2

Koç

Bugün çevrenizle kendinizle ilgili konuşmalar yapabilirsiniz. Ancak finansal konular yine gündeminize oturmuş durumda, heyecanla ani kararlar verip harcamalar yapmamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 3

Boğa

Canım Boğalar, bugün hemen her şeye sinirlenip bir anda elektrik gibi çevrenizi çarpmaya kalkmayın, bakın para-iş konularında verdiğiniz mücadele ile ilgili gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 4

İkizler

Sevgili ikizler, bakıyorum formunuzdasınız, yine her yere yetişecek enerjiniz var, sosyal çevreniz ile haşir neşir olurken konuşmalarınızda azıcık sakinliği korumakta fayda var.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler gün içine kapanma günü değil! Bırakın içinizdeki o savaşları siz nicelerini kazandınız. Haydi toparlanın, anlaşılan o ki bugün birilerinin yardımınıza ihtiyacı var.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 6

Aslan

Aman da canım Aslanlar, bugün sosyal çevreniz ile oldukça yoğun bir iletişim içinde olacak gibisiniz, ancak baskıcı bir tavır sergilemekten kaçının derim!

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 7

Başak

Sevgili Başaklar, bugün arkadaşlarınızın iş çalışma koşulları gündeminizde olabilir, düzen nizam intizamdan hoşlanan yapınızla çevrenize bu konularda fayda sağlayabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 8

Terazi

Organizasyon yapmak, bir şeyler araştırmak bilgi edinmek için oldukça uygun bir gün, satış medya pazarlama alanında düşündüğünüz yenilikler var ise üzerinde çalışabilirsiniz. Aa-aa bide kapıda yeni bir aşk mı var ne?

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 9

Akrep

Caaanım akrepler, ailenizi de kapsayan ve olası süregelen bazı sorunların yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz, e tabi mücadele sizin diğer adınız, biraz daha sabır.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar, bugün gündeminizi varsa eş ve ortaklarınız oluşturuyor, bununla birlikte yakın çevrenize karşı kendinizi savunma ihtiyacı duyabilirsiniz. İyi haber şu ki iş kariyer konusunda güzel gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 11

Oğlak

Disiplinli sevdiğinizi biliyoruz ancak kendinizi de ihmal etmeyin, bugün iş çalışma ortamınız ile ilgili geleceğe yönelik adımlar atabilirsiniz, finansal konuları ise gündemden düşmüyor.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 12

Kova

Bugün biraz geri planda kalmak ve olana bitene uzaktan bakmak isteyebilirsiniz, bence de öyle yapın, zira yakın çevreniz ile iletişimde azıcık gerginlikler söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021) - 13

Balık

Canım Balıklar, bugün gündeminizi aile bireyleri oluşturacak gibi, otorite figürleri ile çatışmamakta fayda var, acık başınızı yukarı kaldırın şans kapınızı çalmak istiyor olabilir! Kendinize şans tanıyın. 

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