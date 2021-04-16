Günlük burç yorumları (16 Nisan 2021)

16.04.2021 - 04:10
Gökyüzü “Ya benimdir ya da kara toprağın” diyor
Ay ile zalim Plüton arasındaki sürtüşme bugün bizi agresif ve kırılgan bir hale getirebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün çevrenizle kendinizle ilgili konuşmalar yapabilirsiniz. Ancak finansal konular yine gündeminize oturmuş durumda, heyecanla ani kararlar verip harcamalar yapmamakta fayda var.
Boğa
Canım Boğalar, bugün hemen her şeye sinirlenip bir anda elektrik gibi çevrenizi çarpmaya kalkmayın, bakın para-iş konularında verdiğiniz mücadele ile ilgili gelişmeler olabilir.
İkizler
Sevgili ikizler, bakıyorum formunuzdasınız, yine her yere yetişecek enerjiniz var, sosyal çevreniz ile haşir neşir olurken konuşmalarınızda azıcık sakinliği korumakta fayda var.
Yengeç
Sevgili yengeçler gün içine kapanma günü değil! Bırakın içinizdeki o savaşları siz nicelerini kazandınız. Haydi toparlanın, anlaşılan o ki bugün birilerinin yardımınıza ihtiyacı var.
Aslan
Aman da canım Aslanlar, bugün sosyal çevreniz ile oldukça yoğun bir iletişim içinde olacak gibisiniz, ancak baskıcı bir tavır sergilemekten kaçının derim!
Başak
Sevgili Başaklar, bugün arkadaşlarınızın iş çalışma koşulları gündeminizde olabilir, düzen nizam intizamdan hoşlanan yapınızla çevrenize bu konularda fayda sağlayabilirsiniz.
Terazi
Organizasyon yapmak, bir şeyler araştırmak bilgi edinmek için oldukça uygun bir gün, satış medya pazarlama alanında düşündüğünüz yenilikler var ise üzerinde çalışabilirsiniz. Aa-aa bide kapıda yeni bir aşk mı var ne?
Akrep
Caaanım akrepler, ailenizi de kapsayan ve olası süregelen bazı sorunların yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz, e tabi mücadele sizin diğer adınız, biraz daha sabır.
Yay
Sevgili yaylar, bugün gündeminizi varsa eş ve ortaklarınız oluşturuyor, bununla birlikte yakın çevrenize karşı kendinizi savunma ihtiyacı duyabilirsiniz. İyi haber şu ki iş kariyer konusunda güzel gelişmeler olabilir.
Oğlak
Disiplinli sevdiğinizi biliyoruz ancak kendinizi de ihmal etmeyin, bugün iş çalışma ortamınız ile ilgili geleceğe yönelik adımlar atabilirsiniz, finansal konuları ise gündemden düşmüyor.
Kova
Bugün biraz geri planda kalmak ve olana bitene uzaktan bakmak isteyebilirsiniz, bence de öyle yapın, zira yakın çevreniz ile iletişimde azıcık gerginlikler söz konusu olabilir.
Balık
Canım Balıklar, bugün gündeminizi aile bireyleri oluşturacak gibi, otorite figürleri ile çatışmamakta fayda var, acık başınızı yukarı kaldırın şans kapınızı çalmak istiyor olabilir! Kendinize şans tanıyın.