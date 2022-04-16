Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 16.04.2022 - 02:39

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 1

21.53’te Terazi Dolunay’ı gerçekleşiyor. Sürüncemede kalan işlerinizi nihayete erdirme ve tamamlama ihtiyacı duyabilirsiniz. Bitişler olsun ki yeni başlangıçlar gelebilsin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 2

Koç

İlişkilerinizi düzenlemek, denge kurmak ve partnerinizle ilişkiye dair bakışınızı karşılaştırıp dönüştürmek isteyebilirsiniz. Olumlu sonuçlar elde etmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 3

Boğa

Kendinizi nasıl hissettiğinizin önem kazandığı bir gün. Çalışma ortamınızı daha sıcak bir yer haline getirmek için çaba sarf edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 4

İkizler

Eğlence zamanı. Bu esnada tamamlamanız gereken işleri aksatmamanız önemli. Zaman yönetiminde zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Kariyeriniz için beklediğiniz adımları atabilirsiniz. Enerjinizi nelere kullandığınızı daha net göreceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 6

Aslan

Zarafet ve nezaket bugün iletişimde kilit noktanız. Gönül almak yahut kırgınlıkları gidermek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 7

Başak

Maddi sorunlarınızı, gelirlerinizdeki dalgalanmayı ailenizle paylaşabilir, bu sayede pratik çözümlere ulaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 8

Terazi

Beni ilgilendirmiyor dediğiniz konulardan sıyrılıp kendi ayaklarınız üzerinde durmak için atılım gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 9

Akrep

Yalnız kalmak isteyebilirsiniz, bu yalnızlık sorunları gün yüzüne çıkardığı gibi kaynağını da bulmanızı sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 10

Yay

Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor, kendinizi adeta bir bilge gibi hissedebilir ve pek çok diyaloğa girebilirsiniz. Farklı perspektifler sizi bekliyor.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 11

Oğlak

İlgi odağınız değişken karakterde olabilir, ileriye dönük adımlar atmaya gayret etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 12

Kova

Hukuki konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Hakkınızı alacağınız gelişmeler olası.

Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022) - 13

Balık

Mali konularda bazı defterleri kapatmak için elinize fırsatlar geçebilir. İşiniz, ilişkileriniz ve kendinizle bir denge sağlamalısınız.

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