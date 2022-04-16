Günlük burç yorumları (16 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 16.04.2022 - 02:39
21.53’te Terazi Dolunay’ı gerçekleşiyor. Sürüncemede kalan işlerinizi nihayete erdirme ve tamamlama ihtiyacı duyabilirsiniz. Bitişler olsun ki yeni başlangıçlar gelebilsin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İlişkilerinizi düzenlemek, denge kurmak ve partnerinizle ilişkiye dair bakışınızı karşılaştırıp dönüştürmek isteyebilirsiniz. Olumlu sonuçlar elde etmeniz mümkün.
Boğa
Kendinizi nasıl hissettiğinizin önem kazandığı bir gün. Çalışma ortamınızı daha sıcak bir yer haline getirmek için çaba sarf edebilirsiniz.
İkizler
Eğlence zamanı. Bu esnada tamamlamanız gereken işleri aksatmamanız önemli. Zaman yönetiminde zorlanabilirsiniz.
Yengeç
Kariyeriniz için beklediğiniz adımları atabilirsiniz. Enerjinizi nelere kullandığınızı daha net göreceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.
Aslan
Zarafet ve nezaket bugün iletişimde kilit noktanız. Gönül almak yahut kırgınlıkları gidermek isteyebilirsiniz.
Başak
Maddi sorunlarınızı, gelirlerinizdeki dalgalanmayı ailenizle paylaşabilir, bu sayede pratik çözümlere ulaşabilirsiniz.
Terazi
Beni ilgilendirmiyor dediğiniz konulardan sıyrılıp kendi ayaklarınız üzerinde durmak için atılım gösterebilirsiniz.
Akrep
Yalnız kalmak isteyebilirsiniz, bu yalnızlık sorunları gün yüzüne çıkardığı gibi kaynağını da bulmanızı sağlayabilir.
Yay
Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor, kendinizi adeta bir bilge gibi hissedebilir ve pek çok diyaloğa girebilirsiniz. Farklı perspektifler sizi bekliyor.
Oğlak
İlgi odağınız değişken karakterde olabilir, ileriye dönük adımlar atmaya gayret etmelisiniz.
Kova
Hukuki konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Hakkınızı alacağınız gelişmeler olası.
Balık
Mali konularda bazı defterleri kapatmak için elinize fırsatlar geçebilir. İşiniz, ilişkileriniz ve kendinizle bir denge sağlamalısınız.