Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Ocak 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 1

Ay, Akrep burcunda ilerlerken kendinizi; Maddi, manevi her anlamda kendinizi gergin ve olayların içinde olmaya yatkın bir halde bulabilirsiniz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 2

KOÇ

Kredi kullanmak veya borç para almak için bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Eğer böyle bir sorun içindeyseniz hesabınızı iyi yapın derim.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 3

BOĞA

Tartışmaya girmemek için bugün daha net ve anlaşılır cevaplar vermeniz gerekebilir. Olabildiğince açıklamacı olun.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 4

İKİZLER

Sağlık konusunda bağırsaklar ve genel olarak sindirim sisteminize dikkat etmenizde fayda var. Asap bozukluğu buna neden olabilir.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 5

YENGEÇ

Sevgilinizle gelecek planları yapmak için aceleci olmayın. Her şeyin bir zamanı vardır. Daha sabırlı ve sakin bir zamanı kollayın bunun için.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 6

ASLAN

Annenizle, babanızla veya aile büyükleriyle bugün ilgilenmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Bu konuda biraz özverili olmalısınız.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 7

BAŞAK

Kardeşinizle, arkadaşlarınızla planlar yapıp sonra hayal kırıklığı yaşamamanız için ayaklarınızın bugün yere basması şart.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 8

TERAZİ

“Paralar, paralar bozulmasın aralar” diyerek bugün elinizdeki avucunuzdakini de kaybetme olasılığınız hayli fazla. Akıllı olun az!

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 9

AKREP

Kafanız bugün oradan oraya seke seke çalışabilir. Hiçbir biçimde kendinizi zorlamayın derim. Durum daha da karışabilir.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 10

YAY

Bugün aklınız başka yerde ruhunuz ve bedeniniz ise bambaşka yerlerdeymiş gibi hissedebilirsiniz. Dikkatinizi toplamak için doğru beslenin.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 11

OĞLAK

Yazışmalara, özellikle elektronik ortamda dile getirdiklerinize bugün ekstradan özen gösterin. Kendinizi tam olarak ifade edin.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 12

KOVA

İş arkadaşları ve yöneticilerle ufak tefek gerginliklere açık bir gün. Karşınızdakiler sınırlarınızı zorlayabilir, muhatap olmayın derim.

Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023) - 13

BALIK

Mahkeme ve hukuki konularda bir karışıklık varsa hayatınızda üstüne gidip halletmek için hareket alabilirsiniz. Bilen birilerine danışın.

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