Günlük burç yorumları (16 Ocak 2024)

Bugün sabah 06:30 ile 07:49 saatleri arasında ay boşlukta olacak, güne başkarken enerjimizin tükendiğini artık hissizleştiğimizi düşünebiliriz. Ay’ın sabah saatlerinde Merkür ile gerçekleşecek dik açısı ticari anlaşmalarda acelecilik sebebiyle sorunlar oluşabileceğini gösteriyor. Sabah sakin kalıp yetiştirmeniz gereken işler ile ilgili zihninizi toparlamalısınız. Kendi kendinize kavga etmeyi bırakın. Ulaşım ve iletişim konularında zorluklar yaşanabilir. Sabah saatlerinde trafikte olacaksanız kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Ihmaller sonucunda yaşanacak kazalar günü diyebilirim, tedbirsiz harekete geçmeyin.