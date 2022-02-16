Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 09:03

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 1

Bugün saat 19.56’da Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sürdürmek istemediğiniz iş ve ilişkileri bitirebilirsiniz.

Detoks gibi alternatif sağlık uygulamalarında bulunmak için tam zamanı. Sıvı tüketimine yoğunluk verebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 2

Koç

Flörtler ve artık size iyi gelmeyen ilişkileri rafa kaldırma zamanı. Herkesin size sizin gibi yaklaşmadığını görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 3

Boğa

Sahip olduğunuz bağların güçlülüğü karşısında uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Aile sizin, siz ailenizin bir parçasısınız. Bunu göz önünde bulundurun.

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 4

İkizler

Daha rahat bir döneme girebilirsiniz. Daha sıradan ve daha sakin olan bu dönemi yeni başlangıçlara ayırabilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Alma-verme dengesini oldukça rahat kurabilirsiniz. Odak noktanızda mali konular var. Dikkat!

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 6

Aslan

Pek çok konuya aynı anda odaklanabilirsiniz. Kendi ayaklarınız üzerinde durmak için atılganlık sergileyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 7

Başak

Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu yalnızlık sorunlarla beraber kaynaklarını da ortaya çıkaracağından içsel anlamda şifalanarak geçirebilirsiniz dolunayı.

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 8

Terazi

Aileniz için her şeyi yapmak isteyebilirsiniz, etrafınız bir anda kalabalıklaşabilir. Sizin yardımınıza ihtiyaç duyan insanlarla bir arada olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 9

Akrep

İlgi odağınız her an değişebilir bu yüzden karar alırken özellikle kariyer konularında pişmanlık yaşamamak için iyi düşünmelisiniz. Hangi alanda yetkinseniz o alanı sonuna kadar değerlendirmeye çalışın.

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 10

Yay

İnandığınız şeyler ve inançlarınız doğrultusunda hareket ederken kendinizi sorgulayabilirsiniz. Zihniniz her zamankinden daha aktif.

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Finansal anlamda oldukça şanslısınız. Borçları ödemek için karşınıza fırsatlar çıkabilir. Kendinizi daha konforlu daha rahat bir hayata hazırlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 12

Kova

Harika bir denge zamanı. Gerek eşiniz gerek partnerleriniz gerekse ortaklıklarınızda dengeyi kurmak adına çalışmalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022) - 13

Balık

Sağlığınız için faaliyetlerde bulunabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. İş ortamınızı daha keyifli ve konforlu bir yere dönüştürmek için uygun.

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