Günlük burç yorumları (16 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 09:03
Bugün saat 19.56’da Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sürdürmek istemediğiniz iş ve ilişkileri bitirebilirsiniz.
Detoks gibi alternatif sağlık uygulamalarında bulunmak için tam zamanı. Sıvı tüketimine yoğunluk verebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Flörtler ve artık size iyi gelmeyen ilişkileri rafa kaldırma zamanı. Herkesin size sizin gibi yaklaşmadığını görebilirsiniz.
Boğa
Sahip olduğunuz bağların güçlülüğü karşısında uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Aile sizin, siz ailenizin bir parçasısınız. Bunu göz önünde bulundurun.
İkizler
Daha rahat bir döneme girebilirsiniz. Daha sıradan ve daha sakin olan bu dönemi yeni başlangıçlara ayırabilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.
Yengeç
Alma-verme dengesini oldukça rahat kurabilirsiniz. Odak noktanızda mali konular var. Dikkat!
Aslan
Pek çok konuya aynı anda odaklanabilirsiniz. Kendi ayaklarınız üzerinde durmak için atılganlık sergileyebilirsiniz.
Başak
Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu yalnızlık sorunlarla beraber kaynaklarını da ortaya çıkaracağından içsel anlamda şifalanarak geçirebilirsiniz dolunayı.
Terazi
Aileniz için her şeyi yapmak isteyebilirsiniz, etrafınız bir anda kalabalıklaşabilir. Sizin yardımınıza ihtiyaç duyan insanlarla bir arada olabilirsiniz.
Akrep
İlgi odağınız her an değişebilir bu yüzden karar alırken özellikle kariyer konularında pişmanlık yaşamamak için iyi düşünmelisiniz. Hangi alanda yetkinseniz o alanı sonuna kadar değerlendirmeye çalışın.
Yay
İnandığınız şeyler ve inançlarınız doğrultusunda hareket ederken kendinizi sorgulayabilirsiniz. Zihniniz her zamankinden daha aktif.
Oğlak
Finansal anlamda oldukça şanslısınız. Borçları ödemek için karşınıza fırsatlar çıkabilir. Kendinizi daha konforlu daha rahat bir hayata hazırlayabilirsiniz.
Kova
Harika bir denge zamanı. Gerek eşiniz gerek partnerleriniz gerekse ortaklıklarınızda dengeyi kurmak adına çalışmalarda bulunabilirsiniz.
Balık
Sağlığınız için faaliyetlerde bulunabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. İş ortamınızı daha keyifli ve konforlu bir yere dönüştürmek için uygun.