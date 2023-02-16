Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 1

Ay, sabaha karşı 04:05 ile 07:59 arasında boşlukta olacak. Sonrasında ise oğlak burcuna geçecek. Çalışıp iş bitirmek için ideal bir gün bol bol çalışın.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Bugün işinizde perakendeciler ve aracılar varsa, onlarla ilgili iseniz iyi karlar elde etmeniz mümkün olabilir.  Titiz davranın bugün.  

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 3

BOĞA

Sağlığınıza dikkat dikkat edin derim, özellikle boğaz ve solunum sistemleriyle ilgili olarak bavı şikayetler gösterebilirsiniz önlemi alın derim.  

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Mükemmel kişiliğiniz ve açık sözlü mizacınız nedeniyle toplumdaki itibarınızı koruyacaksınız. Ek olarak, sosyal hizmete benzersiz bir katkınız olabilir.  

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ

İşle ilgili herhangi bir zorluk olması durumunda kıdemli ve bilgili kişilerden tavsiye almanızı öneririm. Akıl akıldan üstündür atasözü tamda bugün için söylenmiş.  

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Özellikle sağlık konusunda sorun olması durumunda, bilgili bir kişinin tavsiyesine başvurun. Yaptığınız herhangi bir seçimin yanlış olmamasına dikkat edin.  

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

Aile içindeki sorunları çözmek için ideal zamanlardasınız. Bugün yakın bir arkadaştan veya akrabadan kötü bir haber almak söz konusu olabilir.  

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

İş yerinde bugün dedikodu kontrolü çok önemli olacak. Ve ayrıca eşiniz, gerçekten istemediğiniz bir şey hakkında alalım diye tutturabilir.  

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 9

AKREP

Bugün ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. O nedenle bu aralar sağlık anlamında üstünüze düşenleri laikiyle yaptığınıza emin olun. 

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 10

YAY

İşinizde veya daha önceki yatırımlarınızda kayıplar yaşayabilirsiniz. Ticari yatırım yapılması konusunda bugün pek de keyifli durmamakta.  Dikkat! 

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

Bugün değersiz öğelere yatırım yapmak gibi bir riskiniz var. O nedenle bilgisayar karşısından kalkıp banka ulaşım şifrelerini uzak bir yere koyun derim.  

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 12

KOVA

Bugün sorunlara karışmaktan kaçının çünkü üstünüze düşmeyen vazifeler sizi aşağı çekecektir. Bu konuda sağduyulu olun derim. Konuşmalara dikkat! 

Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023) - 13

BALIK

Aşk konusunda bu hafta hoş ve enteresan konuşmalar kulağınıza gelebilir. Bunların aslı, astarını doğru incelemenizi tavsiye ederim.  

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