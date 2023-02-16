Günlük burç yorumları (16 Şubat 2023)

Ay, sabaha karşı 04:05 ile 07:59 arasında boşlukta olacak. Sonrasında ise oğlak burcuna geçecek. Çalışıp iş bitirmek için ideal bir gün bol bol çalışın.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bugün işinizde perakendeciler ve aracılar varsa, onlarla ilgili iseniz iyi karlar elde etmeniz mümkün olabilir. Titiz davranın bugün.
BOĞA
Sağlığınıza dikkat dikkat edin derim, özellikle boğaz ve solunum sistemleriyle ilgili olarak bavı şikayetler gösterebilirsiniz önlemi alın derim.
İKİZLER
Mükemmel kişiliğiniz ve açık sözlü mizacınız nedeniyle toplumdaki itibarınızı koruyacaksınız. Ek olarak, sosyal hizmete benzersiz bir katkınız olabilir.
YENGEÇ
İşle ilgili herhangi bir zorluk olması durumunda kıdemli ve bilgili kişilerden tavsiye almanızı öneririm. Akıl akıldan üstündür atasözü tamda bugün için söylenmiş.
ASLAN
Özellikle sağlık konusunda sorun olması durumunda, bilgili bir kişinin tavsiyesine başvurun. Yaptığınız herhangi bir seçimin yanlış olmamasına dikkat edin.
BAŞAK
Aile içindeki sorunları çözmek için ideal zamanlardasınız. Bugün yakın bir arkadaştan veya akrabadan kötü bir haber almak söz konusu olabilir.
TERAZİ
İş yerinde bugün dedikodu kontrolü çok önemli olacak. Ve ayrıca eşiniz, gerçekten istemediğiniz bir şey hakkında alalım diye tutturabilir.
AKREP
Bugün ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. O nedenle bu aralar sağlık anlamında üstünüze düşenleri laikiyle yaptığınıza emin olun.
YAY
İşinizde veya daha önceki yatırımlarınızda kayıplar yaşayabilirsiniz. Ticari yatırım yapılması konusunda bugün pek de keyifli durmamakta. Dikkat!
OĞLAK
Bugün değersiz öğelere yatırım yapmak gibi bir riskiniz var. O nedenle bilgisayar karşısından kalkıp banka ulaşım şifrelerini uzak bir yere koyun derim.
KOVA
Bugün sorunlara karışmaktan kaçının çünkü üstünüze düşmeyen vazifeler sizi aşağı çekecektir. Bu konuda sağduyulu olun derim. Konuşmalara dikkat!
BALIK
Aşk konusunda bu hafta hoş ve enteresan konuşmalar kulağınıza gelebilir. Bunların aslı, astarını doğru incelemenizi tavsiye ederim.