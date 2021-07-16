Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021

16.07.2021 - 07:50
Koç
Bugün ortaklık ve evlilik partnerinize, yani yanınızda çok yakın duranlara dikkat etmeniz gereken bir gün. Olmadık sözler ve ihanete açık olabilirsiniz.
Boğa
Çalışma arkadaşlarınızın sizin hakkınızda ileri geri konuşmalarına pek müsaade etmemeniz gereken bir gün. Sağlığınıza dikkat edin.
İkizler
Aşk konusunda pek bir talih yüzünüze gülmemiş gibi durabilir bugün. Ama belki de böylesi daha iyi. Çok yakın bulduğunuz şahıs o olmayabilir.
Yengeç
Evinizle ilgili, tadilat veya bir eşya almayı düşünüyorsanız ince eleyin sık dokuyun. Özellikle ustalarla bir çalışmanız varsa tartışma çıkabilir.
Aslan
Yakın çevreniz, özellikle arkadaşlarınızla konuşmanızda alınganlık göstermeniz mümkün. Bu tavrınızda ne kadar haklısınız bunu düşünün.
Başak
Para konusunda yaptığınız hesaplar bugün biraz şaşabilir ve kafa karışıklığının neden olduğu sıkıntılar söz konusu olabilir. dikkat!
Terazi
Kendinize dair bir atılımda bulunmaya kalkışabilirsiniz ama münasebetsiz sözler duyma, moralinizin bozulma olasılığı var. Dik durun derim.
Akrep
Bugün gerçekçi olmayan kararlar verme olasılığınız var. O nedenle kafanızın içi ayrı dışı ayrı sesten konuşacak gibi duruyor.
Yay
Özellikle bugün internet üzerinden işlem yaparken çok daha dikkatli olun. Moral bozucu durumlara düşmeniz olası. Uzak durmanız çok daha iyi
Oğlak
Dedikodu ve kırıcı sözleri özellikle otorite figürlerinden çok fazla işitme olasılığınız var. Bugün konuşulanlara kulağınızı sıkı sıkı kapatın en iyisi.
Kova
Bugün açıkçası neye inanacağınızı biraz şaşırmış bir halde kalabilirsiniz. Her söylenene kulak asıp hareket alacak günde değilsiniz doğrusu.
Balık
Eşinizle ilgili maddi konular varsa çözmeniz gereken hayli zor bir günden geçecek olabilirsiniz. kırmadan, kırılmadan bu günü atlatın derim.