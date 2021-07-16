Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 16 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

16.07.2021 - 07:50

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 1
Bugün bol bol su için, sağlığa dikkat!

Orta noktayı bulmak ve uzlaştırıcı bir pozisyon için gayet müsait bir gün. Küslükleri bir kenara bırakmak için de güzel bir zaman.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 2

Koç

Bugün ortaklık ve evlilik partnerinize, yani yanınızda çok yakın duranlara dikkat etmeniz gereken bir gün. Olmadık sözler ve ihanete açık olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Çalışma arkadaşlarınızın sizin hakkınızda ileri geri konuşmalarına pek müsaade etmemeniz gereken bir gün. Sağlığınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Aşk konusunda pek bir talih yüzünüze gülmemiş gibi durabilir bugün. Ama belki de böylesi daha iyi. Çok yakın bulduğunuz şahıs o olmayabilir.

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Evinizle ilgili, tadilat veya bir eşya almayı düşünüyorsanız ince eleyin sık dokuyun. Özellikle ustalarla bir çalışmanız varsa tartışma çıkabilir.

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Yakın çevreniz, özellikle arkadaşlarınızla konuşmanızda alınganlık göstermeniz mümkün. Bu tavrınızda ne kadar haklısınız bunu düşünün.

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 7

Başak

Para konusunda yaptığınız hesaplar bugün biraz şaşabilir ve kafa karışıklığının neden olduğu sıkıntılar söz konusu olabilir. dikkat!

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Kendinize dair bir atılımda bulunmaya kalkışabilirsiniz ama münasebetsiz sözler duyma, moralinizin bozulma olasılığı var. Dik durun derim.

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Bugün gerçekçi olmayan kararlar verme olasılığınız var. O nedenle kafanızın içi ayrı dışı ayrı sesten konuşacak gibi duruyor.

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 10

Yay

Özellikle bugün internet üzerinden işlem yaparken çok daha dikkatli olun. Moral bozucu durumlara düşmeniz olası. Uzak durmanız çok daha iyi

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Dedikodu ve kırıcı sözleri özellikle otorite figürlerinden çok fazla işitme olasılığınız var. Bugün konuşulanlara kulağınızı sıkı sıkı kapatın en iyisi.

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 12

Kova

Bugün açıkçası neye inanacağınızı biraz şaşırmış bir halde kalabilirsiniz. Her söylenene kulak asıp hareket alacak günde değilsiniz doğrusu.

Günlük burç yorumları - 16 Temmuz 2021 - 13

Balık

Eşinizle ilgili maddi konular varsa çözmeniz gereken hayli zor bir günden geçecek olabilirsiniz. kırmadan, kırılmadan bu günü atlatın derim.

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