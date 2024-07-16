Günlük burç yorumları (16 Temmuz 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün sabah saatlerinde sorumluluklarımıza odaklanmak ve bitirmeye odaklandığımız işlere yönelmek isteyebiliriz. Ancak sabah saatlerinde iletişim ve ulaşım konularında yaşanabilecek yanlış anlaşılmalara ve kazalara karşı dikkatli olmak gerekli.

Bugün Uranüs-Mars kavuşumu gerçekleşiyor, bu durum toplumsal konularda isyanlara neden olabilecek dürtülere sebep olabilir. Ay’ın bu kavuşuma karşıtlık oluşturması gerilimin daha fazla büyümesine yol açabilir. Bugün tehlike arz edecek olay ve kişilerden uzak durmak, rutinlerin çok dışına çıkmamak daha güvenli olacaktır.