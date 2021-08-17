Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 17.08.2021 - 00:48

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 1

Daha enerjik bir gün. Değerlendirin.

Çok daha güçlü ve hoşgörülü bir gün yaşayabilirsiniz. Evet, bugün küçük şeylerden mutlu olabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 2

Koç

Kendinizi bugün daha yaratıcı hissedebilirsiniz, Özellikle anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili olarak çözüm üretmek adına güzel fikirleriniz olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Para ile ilgili konularda kafa karışıklığına müsait bir gün. Ödemeleriniz ile ilgili doğru planlama yapmanız gerekebilir. Karar verirken sakin olun.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Okul eğitim de ortak yapılacak olan işlerle ilgili olarak güzel gelişmeler olabilir. Bu konuda yakın çevrenizde çok farklı düşünceler konuşulabilir.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Çalışma hayatınız ve buna bağlı olarak iş arkadaşlarınızla söz birliği yapmanız gereken durumlar söz konusu olabilir. Uyumlu olun derim.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Duygusal bir dönemden geçiyor olabilirsiniz, ilişkinizde yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Kendinizi güvende hissetmeniz için önlem alın.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 7

Başak

Aileniz ile ilgili olarak özellikle para konusunda kafa karışıklığı ve problemler yaşanabilir, bu konuda hakkınızı yedirmemeniz elinizde.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Bugün konuşmalarınızda gereksiz bir gerginlik söz konusu olabilir. Derdinizi anlatırken kelimeleri doğru seçmeye gayret edin derim.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Maddi konuda her ağızdan bir laf çıkabilir ve sizi bu anlamda kafa karışıklığına götürebilirler. Önceden planladığınız harekete sadık kalın.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 10

Yay

Bugün her ne kadar aktif ve güçlü bir günden geçiyor olsanız da hayal kırıklığına açık bir durum kendini gösterebilir. Temkinli olun derim.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Uykunuzda sizi rahatsız eden bazı şeyler olabilir. Ruh sağlığınızla ilgili bu aralar kendinizi çok daha yorgun hissedebilirsiniz. Dinlenmeye bakın.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 12

Kova

Bugün dedikodulardan ve uzun süreli ilişkilerle ilgili konuşmaktan, fikir vermekten uzak durmanızda çok fayda var. Boş yere suçlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021) - 13

Balık

Yazışmalara ve resmi konulardaki gelişmelere çok daha dikkat etmeniz gerekebilir. Hesaplamalarınızı doğru yapmak için zaman ayırın.

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