Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 17.08.2021 - 00:48
Daha enerjik bir gün. Değerlendirin.
Çok daha güçlü ve hoşgörülü bir gün yaşayabilirsiniz. Evet, bugün küçük şeylerden mutlu olabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi bugün daha yaratıcı hissedebilirsiniz, Özellikle anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili olarak çözüm üretmek adına güzel fikirleriniz olabilir.
Boğa
Para ile ilgili konularda kafa karışıklığına müsait bir gün. Ödemeleriniz ile ilgili doğru planlama yapmanız gerekebilir. Karar verirken sakin olun.
İkizler
Okul eğitim de ortak yapılacak olan işlerle ilgili olarak güzel gelişmeler olabilir. Bu konuda yakın çevrenizde çok farklı düşünceler konuşulabilir.
Yengeç
Çalışma hayatınız ve buna bağlı olarak iş arkadaşlarınızla söz birliği yapmanız gereken durumlar söz konusu olabilir. Uyumlu olun derim.
Aslan
Duygusal bir dönemden geçiyor olabilirsiniz, ilişkinizde yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Kendinizi güvende hissetmeniz için önlem alın.
Başak
Aileniz ile ilgili olarak özellikle para konusunda kafa karışıklığı ve problemler yaşanabilir, bu konuda hakkınızı yedirmemeniz elinizde.
Terazi
Bugün konuşmalarınızda gereksiz bir gerginlik söz konusu olabilir. Derdinizi anlatırken kelimeleri doğru seçmeye gayret edin derim.
Akrep
Maddi konuda her ağızdan bir laf çıkabilir ve sizi bu anlamda kafa karışıklığına götürebilirler. Önceden planladığınız harekete sadık kalın.
Yay
Bugün her ne kadar aktif ve güçlü bir günden geçiyor olsanız da hayal kırıklığına açık bir durum kendini gösterebilir. Temkinli olun derim.
Oğlak
Uykunuzda sizi rahatsız eden bazı şeyler olabilir. Ruh sağlığınızla ilgili bu aralar kendinizi çok daha yorgun hissedebilirsiniz. Dinlenmeye bakın.
Kova
Bugün dedikodulardan ve uzun süreli ilişkilerle ilgili konuşmaktan, fikir vermekten uzak durmanızda çok fayda var. Boş yere suçlanabilirsiniz.
Balık
Yazışmalara ve resmi konulardaki gelişmelere çok daha dikkat etmeniz gerekebilir. Hesaplamalarınızı doğru yapmak için zaman ayırın.