Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 17.12.2021 - 00:17
İşlerinizi bugün toparlayın
'Gökyüzü bir şeyleri bitirmek için bize bugün hizmet edecek' dersem yeridir. Yani daha çok çalışın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Size bilgi vermesi veya doğru seçimi yapmanıza yardımcı olması için başkalarına güvenmeyin. Göbek bağınızı kendiniz kesmeye bakın.
Boğa
Saygı duyduğunuz veya ilginizi çeken bir alanda uzman olan birini dinlerseniz değerli bilgiler edinirsiniz. Durumu değerlendirin ve kendi yöntemlerinizi kullanmaya devam edin.
İkizler
Sahip olduklarınızı koruyun. Başkasının önerdiği şeylere yatırım yapmayın. Dürtüsel bir satın alma veya karar bütçeyi fazlasıyla aşacaktır.
Yengeç
Partneriniz, çocuklarınız veya değer verdiğiniz kişilerle ilgilenirken bugün yemek yapmanın dışında benzersiz bir yaklaşım geliştirin.
Aslan
Belirsizliğin vermeniz gereken önemli bir kararı etkilemesine izin verirseniz, sorunlar ortaya çıkacaktır. Aşırı harcama, ek strese yol açabilir.
Başak
Değer verdiğiniz insanlara bugün yardım içeren önerilerinizi sunun. Ancak sevgi ve şefkat adına aşırı harcama yapmayın.
Terazi
İlişkinizin dinamiklerinde olabilecek bir değişiklik, sizi duygusal kargaşa içinde bırakacaktır. Hiç girmeyin bu konulara bugün.
Akrep
Genel giderlerinizi azaltmak için mümkün olduğunca tasarruflu davranmanız gerekebilir. Yapabileceğiniz işler için para harcamayın.
Yay
Bir durum üzerinde kontrolünüzü kaybettiğinizi düşünüyorsanız bugün, hemen elinizi eteğinizi çekin ve bekleyin.
Oğlak
Siz veya bir yakınınız fazla harcama yaptıysa ve faturayı siz ödeyeceksiniz bu durumu değiştirmek için bir şeyler yapın bugün.
Kova
Sağlık konusunda bugün üst solunum yolları ve kan değerlerinizle ilgili olarak kendinize bir göz kulak olun.
Balık
Tam olarak karşınızdakilerden ne istediğinizi bilmeyip, bir de üstüne onları net olmamakla itham ediyorsanız bu aralar, acilen kendinize gelin!