Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 17.12.2021 - 00:17

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 1

İşlerinizi bugün toparlayın

'Gökyüzü bir şeyleri bitirmek için bize bugün hizmet edecek' dersem yeridir. Yani daha çok çalışın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 2

Koç

Size bilgi vermesi veya doğru seçimi yapmanıza yardımcı olması için başkalarına güvenmeyin. Göbek bağınızı kendiniz kesmeye bakın.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 3

Boğa

Saygı duyduğunuz veya ilginizi çeken bir alanda uzman olan birini dinlerseniz değerli bilgiler edinirsiniz. Durumu değerlendirin ve kendi yöntemlerinizi kullanmaya devam edin.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 4

İkizler

Sahip olduklarınızı koruyun. Başkasının önerdiği şeylere yatırım yapmayın. Dürtüsel bir satın alma veya karar bütçeyi fazlasıyla aşacaktır.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Partneriniz, çocuklarınız veya değer verdiğiniz kişilerle ilgilenirken bugün yemek yapmanın dışında benzersiz bir yaklaşım geliştirin.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 6

Aslan

Belirsizliğin vermeniz gereken önemli bir kararı etkilemesine izin verirseniz, sorunlar ortaya çıkacaktır. Aşırı harcama, ek strese yol açabilir.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 7

Başak

Değer verdiğiniz insanlara bugün yardım içeren önerilerinizi sunun. Ancak sevgi ve şefkat adına aşırı harcama yapmayın.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 8

Terazi

İlişkinizin dinamiklerinde olabilecek bir değişiklik, sizi duygusal kargaşa içinde bırakacaktır. Hiç girmeyin bu konulara bugün.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 9

Akrep

Genel giderlerinizi azaltmak için mümkün olduğunca tasarruflu davranmanız gerekebilir. Yapabileceğiniz işler için para harcamayın.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 10

Yay

Bir durum üzerinde kontrolünüzü kaybettiğinizi düşünüyorsanız bugün, hemen elinizi eteğinizi çekin ve bekleyin.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Siz veya bir yakınınız fazla harcama yaptıysa ve faturayı siz ödeyeceksiniz bu durumu değiştirmek için bir şeyler yapın bugün.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 12

Kova

Sağlık konusunda bugün üst solunum yolları ve kan değerlerinizle ilgili olarak kendinize bir göz kulak olun.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2021) - 13

Balık

Tam olarak karşınızdakilerden ne istediğinizi bilmeyip, bir de üstüne onları net olmamakla itham ediyorsanız bu aralar,  acilen kendinize gelin!

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