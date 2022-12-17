Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 1

Ay, Terazi burcuna geçti. İkili ilişkiler gündeminizde yer alabilir, hak/hukuk konularının ön plana çıkması mümkün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Partnerinizi mutlu etmekten keyif alabilir, uyumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Denge kurma arzusu ile hareket etmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 3

BOĞA

İş yaşamını ve çalışma ortamını güzelleştirmek adına girişimleriniz olabilir. İş birliği sağlamak adına olumlu etkiler mevcut.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Yeni tanışmalar, flörtler söz konusu olabilir. Renkli, neşeli, sohbet muhabbet adına oldukça verimli enerjiler bulunuyor.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Aile olma teması ön plana çıkarken ilişkiye olan istekliliğiniz artış gösterebilir. Kusursuz olanı arzulamanız olası.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Uyumlu olduğunuz kişilerle iş yapmak mantıklı gelebilir, dengeyi bulmanız gereken durumlar gelişebilir.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Finansal konularda dengeyi bulmak için çabalarınız olabilir. Adil bir paylaşım sonucu sevindirici gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Kendiniz için mücadele etme kararı alabilir, fikirsel anlamda daha bütüncül bir bakış açısıyla hareket edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 9

AKREP

Duygusal sebepleri mantık yoluyla bastırarak hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Çalkantılı konularda karar almamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 10

YAY

Sosyal aktivitelerde etkin bir biçimde rol alabilirsiniz. Geniş bir çevreye hitap eden ortamlarda bulunarak ileriye dönük plan yapmak söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

İtibar ve başarıya içgüdüsel olarak çekilebilirsiniz. Özel hayat ile toplumsal hayat arasında denge kurmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 12

KOVA

Kabaran duygular ile kendinizi ifade ederken coşkulu tavırlar sergilemeniz olası. Yolculuklar ve planlar gündeminizde yer alabilir.

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022) - 13

BALIK

Başkalarının kazançları ile ilgili konularda denge ve adaleti sağlama rolünü üstlenebilirsiniz. İşbirliği ve uzlaşmada bulunmak için istekli olmanız mümkün.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER