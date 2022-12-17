Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022)

Ay, Terazi burcuna geçti. İkili ilişkiler gündeminizde yer alabilir, hak/hukuk konularının ön plana çıkması mümkün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Partnerinizi mutlu etmekten keyif alabilir, uyumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Denge kurma arzusu ile hareket etmeniz mümkün.
BOĞA
İş yaşamını ve çalışma ortamını güzelleştirmek adına girişimleriniz olabilir. İş birliği sağlamak adına olumlu etkiler mevcut.
İKİZLER
Yeni tanışmalar, flörtler söz konusu olabilir. Renkli, neşeli, sohbet muhabbet adına oldukça verimli enerjiler bulunuyor.
YENGEÇ
Aile olma teması ön plana çıkarken ilişkiye olan istekliliğiniz artış gösterebilir. Kusursuz olanı arzulamanız olası.
ASLAN
Uyumlu olduğunuz kişilerle iş yapmak mantıklı gelebilir, dengeyi bulmanız gereken durumlar gelişebilir.
BAŞAK
Finansal konularda dengeyi bulmak için çabalarınız olabilir. Adil bir paylaşım sonucu sevindirici gelişmeler yaşanabilir.
TERAZİ
Kendiniz için mücadele etme kararı alabilir, fikirsel anlamda daha bütüncül bir bakış açısıyla hareket edebilirsiniz.
AKREP
Duygusal sebepleri mantık yoluyla bastırarak hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Çalkantılı konularda karar almamanızda fayda var.
YAY
Sosyal aktivitelerde etkin bir biçimde rol alabilirsiniz. Geniş bir çevreye hitap eden ortamlarda bulunarak ileriye dönük plan yapmak söz konusu olabilir.
OĞLAK
İtibar ve başarıya içgüdüsel olarak çekilebilirsiniz. Özel hayat ile toplumsal hayat arasında denge kurmanız gerekebilir.
KOVA
Kabaran duygular ile kendinizi ifade ederken coşkulu tavırlar sergilemeniz olası. Yolculuklar ve planlar gündeminizde yer alabilir.
BALIK
Başkalarının kazançları ile ilgili konularda denge ve adaleti sağlama rolünü üstlenebilirsiniz. İşbirliği ve uzlaşmada bulunmak için istekli olmanız mümkün.