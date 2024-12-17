Günlük burç yorumları (17 Aralık 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 17 Aralık 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün Ay ile Neptün arasında olumlu bir açı oluşuyor. Hayallerimizin peşinden gidebilmek, geleceğe yönelik beklentilerimizi gerçekleştirebilmek adına harekete geçebiliriz. Aileden destek almak veya güvendiğiniz insanlar ile yola çıkmak önemli olabilir.
Güneş ile Neptün arasında dik açı oluşacak, benliğinizi ortaya koymakta güçlük çekebilirsiniz. Bu durum resmi işler açısından belirsizliklere sebep olabilir.