Günlük burç yorumları (17 Ekim 2025)

Oğlak: Bugün kendinize dair yeni kararlar almak, görünümünüzü değiştirmek ya da kişisel hedeflerinizi güncellemek için uygun bir zaman. İçsel motivasyonunuz artıyor ve dış dünyaya daha kararlı bir duruş sergiliyorsunuz. Ancak bu süreçte kontrol arzunuzun sizi zorlamasına izin vermeyin. Başkalarının fikirlerini de dinlemek, sizi düşündüğünüzden daha güçlü yapabilir. İlişkilerde ise “ben” demek ile “biz” olmak arasında denge kurmak önemli. Bugün başladığınız her şey uzun ömürlü olabilir, yeter ki niyetiniz net olsun.