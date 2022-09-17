Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 17.09.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 1

Ay, İkizler burcundaki seyrine devam ediyor. Bilgi alışverişinde bulunmak oldukça kolay ancak aynı derecede bilgi kirliliği de oluşabilir, dikkat.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 2

KOÇ

Eğitim amaçlı gezilerde bulunabilirsiniz. Yakın çevrenizle birlikte kısa yolculuklar gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 3

BOĞA

Ticari faaliyetlerden para kazanmanın peşine düşebilirsiniz. Çeşitli ortaklık veya destekler söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Duygusal anlamda tatmin olmaya ve doyuma ulaşmaya ihtiyacınız var. Sevdiklerinizle iç içe olmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

Kafa karışıklığı yaşanabilir, duygularınız gelgitli olabilir. Neyi ne kadar istediğinize objektif olarak karar vermeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Organizasyonlarda bulunabilir veya katılım sağlayabilirsiniz. Bir amaca hizmet eden grubun bir parçası olmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Kariyere anne desteği gelebilir. Bulunduğunuz konumun yeterli olduğunu düşünerek ilerlemek için çekimser bir tavır gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Yabancı ülkeler ve uluslar arası ilişkiler söz konusu olabilir. Doğru ve anlaşılır bir İletişim yeteneğine sahipsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 9

AKREP

Köklü değişiklikler yapmak için gereken cesarete sahip olduğunuzu hissedebilirsiniz. Kendiniz için en iyi versiyona ulaşmak mümkün.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 10

YAY

İkili ve romantik ilişkilerinizde mental olarak hafiflemeye ihtiyacınız var, gemiyi ben yürütüyorum hissine kapılıp kendinizi geri çekmeniz olası.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Alışkanlıklarınızı değiştirmek için karar alabilirsiniz. Daha sağlıklı ve pratik rutinler oluşturabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 12

KOVA

Çocuklar söz konusu olabilir. Eğlence ve sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022) - 13

BALIK

Bazı şeylerin özellikle ailevi konuların oturması ve zihninize yerleşmesi için belirli bir zamana ihtiyacınız olabilir, evden ziyade dışarıda olmayı tercih edebilirsiniz.

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