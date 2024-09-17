Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, tutulma hattına yaklaşmış durumdayız. Bugün itibaren Ay Satürn kavuşumu gerçekleşiyor. Tutulma sırasında Ay’ın Satürn’ü kapatıyor olması da, sistemsel sorunların, devlet otoriteleri, sınırların belirsizliği, duygusal konuların kontrolsüzlüğü, dürtüsel davranışların artışı iki gün boyunca çok net hissedilir olabilir. İnsanın gölge yönlerinin kontrolü elden çıkıyor. Merkür ile bu kavuşumun karşıtlık açı yapması, duygu ve mantık arasındaki çekişmeyi ortaya çıkarabilir. Düşüncelerdeki detaylı akıl, analiz isteği, duygular ve dürtülerdeki bütünsellik arasında çatışmalar ortaya çıkacaktır. Herhangi bir konu hakkında karar vermek, seçim yapmak için bu günler çok uygun olmayabilir.