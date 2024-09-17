Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 17 Eylül 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, tutulma hattına yaklaşmış durumdayız. Bugün itibaren Ay Satürn kavuşumu gerçekleşiyor. Tutulma sırasında Ay’ın Satürn’ü kapatıyor olması da, sistemsel sorunların, devlet otoriteleri, sınırların belirsizliği, duygusal konuların kontrolsüzlüğü, dürtüsel davranışların artışı iki gün boyunca çok net hissedilir olabilir. İnsanın gölge yönlerinin kontrolü elden çıkıyor. Merkür ile bu kavuşumun karşıtlık açı yapması, duygu ve mantık arasındaki çekişmeyi ortaya çıkarabilir. Düşüncelerdeki detaylı akıl, analiz isteği, duygular ve dürtülerdeki bütünsellik arasında çatışmalar ortaya çıkacaktır. Herhangi bir konu hakkında karar vermek, seçim yapmak için bu günler çok uygun olmayabilir.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün kendinizi daha serbest bırakabilir, duygusal ve ruhsal anlamda sizi sıkıştıran, bunaltan konulara daha fazla eğilebilirsiniz. Sağlığınız ve günlük yaşantınız ile ilgili harekete geçmek isteseniz bile başarılı sonuçlar elde edilmesi zor olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün yatırımlar, finansal konularda yapacağınız işlemler konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. Karar vermekte güçlük çekebilirsiniz. Aşk hayatınızda anlaşılmadığınızı hissedebilir, çocuklar konusunda iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizin, fikirlerinizi ortaya koymak isterken başkalarının duyguları size engel olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün ev içinde düzen yapmaya gayret etseniz de başarılı sonuçlar alamayabilirsiniz. Evinizde toparlanmaya çalışmak, aile içi ilişkileri düzenlemek adına harekete geçseniz bile sonuç almakta güçlük çekebilirsiniz. Kariyer konusunda sistem oturtmakta güçlük çekebilir, işin temelini oluşturmakta belirsiz konular ile karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün yakın çevreniz, kardeşleriniz ile aranızda fikir ayrılıkları meydana gelebilir. Adalet, hukuk mekanizması ile ilgili ortaya çıkan durumlar karşısında canınız sıkkın olabilir. Seyahatler konusunda vize başvuru konularında bazı gecikmeler meydana gelebilir.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün finansal konular, ticari girişimler için harekete geçebilirsiniz ancak ödemeler konusunda belirsizlikler meydana gelebilir. Diş ağrıları, yumuşak doku rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün diğer insanların duygularını anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Davranışsal sorunların temelindeki şeyleri düşünürken diğer insanlar ile uyum sağlayamadığınızın farkına varabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün sağlığınınız ile ilgili konularda herhangi bir sonuç beklemek, tahlil yaptırmak, genel sağlık konuları ile ilgilenmek önceliğinizde olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün aşk hayatınızdaki belirsizlikler, dürtüsellik konuları ön planda olabilir. Arkadaşlarınızın duygusal ihtiyaçlarınızı görmemesi, fark etmemesi sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün evinizde otorite figürleri ile aranızda bazı gerilimler meydana gelebilir. Kariyer hayatınız açısından bazı detaylara çok fazla kafanızı takabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün yakın çevrenizdeki insanlar, kardeşleriniz ile uzlaşı sağlamak konusunda güçlük çekebilirsiniz. Genel olarak iletişim yoğunluğu yaşanabilecek durumlar oluşabilir.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün finansal konular, alacak verecek konuları gündeminizde olabilir. Resmi kurumlar ile ilgili konular gündeminizde olabilir, muhasebe, borçlar konusu, kazançlarınız ile ilgili konular gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün kendinizle ilgili karar almakta güçlük çekebilirsiniz. Başkalarının fikirleri, düşünceleri konusunda etki altında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Otorite oluşturmak, sistem oluşturmak konusunda sizi oyalayan konular gündemde olabilir.

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