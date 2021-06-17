Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021

17.06.2021 - 00:15
Duygularımız dengesizleşebilir
Korona hayatımıza girdiğinden beri sanki maddi, manevi dengemiz kalmış gibi bir de üstüne bugün ekstra dengesizlik yaşayabiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün servis aldığınız, verdiğiniz alanlarda ve sağlığınız konusunda dengesiz durumlar gelişebilir. Bu durumda sakin olun ve bekleyin biraz.
Boğa
Aşk ve duygusal ilişkilerinizde ani sert cevaplar duyabilir veya siz kırıcı laflar edebilirsiniz. Konuşmadan önce baya bir yutkunmanızda fayda var.
İkizler
Aman bugün gıybetin dibine vurmayın ve kimsenin hakkında ne konuşun ne de konuşulanları duyun. Olmadık ihaleler üzerinize kalabilir.
Yengeç
Kısa vadeli planlar, tanıtım, iletişim ile ilgili işleriniz varsa en iyi ihtimalle iletişim aletleriniz elinizde kalabilir. Daha dikkatli olmanızda fayda var.
Aslan
Maddi anlamda kafanızda gerçekleştirmek istediklerinizi hayata geçirmek adına adım atmak isteyebilirsiniz, ama bu konuda çok da acele etmeyin.
Başak
Mahkeme ve devlet kapısı ile ilgili konularda bugün pek de sevimli olmayabilir. Önlemini doğru aldığınız taktirde sorun yaşamazsınız.
Terazi
Çalışma ve iş koşullarının düzeltilmesi ile ilgili özellikle kadınlardan bugün size bir fayda gelebilir. Bu anlamda şansınızı çok da zorlamadan ilerleyin.
Akrep
Gergin bir gün olabilir sizin için çocuktan, yetişkine muhatap olduğunuz insanlar damarınıza basabilirler. Mümkünse görüşmeleri erteleyin.
Yay
Aşk konusunda olumlu, para konusunda dikkatli olmanız gereken bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle şaşkınlığınız çok doğal .
Oğlak
Uzak mesafeli ilişkilerinizde hem olumlu hem de “aman olmasa da olurdu…” diyebileceğiniz durumlar gelişebilir. Daha sakin olun derim.
Kova
Aşırılıklardan ve hoyrat davranışlardan, sözlerden uzak durmanız gereken bir gün olabildiğince uyumlu olmanız bugünü atlatmanız için kilit kelime.
Balık
Eşinizle ilgili konular veya yakın arkadaşlarınızla ilgili meseleler varsa arkanıza bakmadan ortamdan uzaklaşın bu çok daha hayırlı duruyor.