Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 17 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

17.06.2021 - 00:15

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 1

Duygularımız dengesizleşebilir

Korona hayatımıza girdiğinden beri sanki maddi, manevi dengemiz kalmış gibi bir de üstüne bugün ekstra dengesizlik yaşayabiliriz.  

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 2

Koç

Bugün servis aldığınız, verdiğiniz alanlarda ve sağlığınız konusunda dengesiz durumlar gelişebilir. Bu durumda sakin olun ve bekleyin biraz.

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 3

Boğa

Aşk ve duygusal ilişkilerinizde ani sert cevaplar duyabilir veya siz kırıcı laflar edebilirsiniz. Konuşmadan önce baya bir yutkunmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 4

İkizler

Aman bugün gıybetin dibine vurmayın ve kimsenin hakkında ne konuşun ne de konuşulanları duyun. Olmadık ihaleler üzerinize kalabilir.

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Kısa vadeli planlar, tanıtım, iletişim ile ilgili işleriniz varsa en iyi ihtimalle iletişim aletleriniz elinizde kalabilir. Daha dikkatli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 6

Aslan

Maddi anlamda kafanızda gerçekleştirmek istediklerinizi hayata geçirmek adına adım atmak isteyebilirsiniz, ama bu konuda çok da acele etmeyin.

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 7

Başak

Mahkeme ve devlet kapısı ile ilgili konularda bugün pek de sevimli olmayabilir. Önlemini doğru aldığınız taktirde sorun yaşamazsınız.

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 8

Terazi

Çalışma ve iş koşullarının düzeltilmesi ile ilgili özellikle kadınlardan bugün size bir fayda gelebilir. Bu anlamda şansınızı çok da zorlamadan ilerleyin.

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 9

Akrep

Gergin bir gün olabilir sizin için çocuktan, yetişkine muhatap olduğunuz insanlar damarınıza basabilirler. Mümkünse görüşmeleri erteleyin.

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 10

Yay

Aşk konusunda olumlu, para konusunda dikkatli olmanız gereken bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle şaşkınlığınız çok doğal .

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Uzak mesafeli ilişkilerinizde hem olumlu hem de “aman olmasa da olurdu…” diyebileceğiniz durumlar gelişebilir. Daha sakin olun derim.

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 12

Kova

Aşırılıklardan ve hoyrat davranışlardan, sözlerden uzak durmanız gereken bir gün olabildiğince uyumlu olmanız bugünü atlatmanız için kilit kelime.

Günlük burç yorumları - 17 Haziran 2021 - 13

Balık

Eşinizle ilgili konular veya yakın arkadaşlarınızla ilgili meseleler varsa arkanıza bakmadan ortamdan uzaklaşın bu çok daha hayırlı duruyor.

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