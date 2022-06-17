Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 17.06.2022 - 00:12

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 1

Ay Kova burcunda. Teknolojik gelişmelere merak salabilir, farklılık arayışı içinde olabilirsiniz. Topluluklar ve gruplarda bulunmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 2

Koç

Toplumsal konulara ağırlık verebilir, bütünü ilgilendiren çalışmalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 3

Boğa

Bulunduğunuz konumda, çalıştığınız alanda tanınırlığınızı arttıracak faaliyetlerde bulunanilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 4

İkizler

Teknolojik gelişmeler ilginizi çekebilir, her türlü elektronik aleti dikkatle kullanın derim.

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Finansal kaynakları büyütmekten çok sürdürmek esas amacınız olabilir. Buna yönelik hareket edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 6

Aslan

Uzun vadeli planlarınızı gerçekleştirmek için adım atabilir. Ortaklık işlerine girişebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 7

Başak

Sağlığınızla ilgilenmeniz, bulunduğunuz yerde bir adım geride kalmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 8

Terazi

Çocuklarla iletişim ve etkileşiminiz azalabilir. Toplantı veya gruplarda rol alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 9

Akrep

Emlak/gayrimenkul konuları gündeminizde olabilir. Ailenizle yeni yatırımlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 10

Yay

Bütün faaliyetleriniz ve becerilerinizi sergilerken yahut paylaşırken kendinizi feda etme isteği duyabilirsiniz. Eksikliği sorun teşkil etmeyen paylaşımlarda bulunun derim.

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Fikirlerinizi kendinize saklama eğiliminde olabilirsiniz. Duygu-düşünce ya da eylem-fikir çatışması yaşamanız olası.

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 12

Kova

Adandığınız fikirlerin oluşturduğu gruplar veya duygusak kontak kurduğunuz arkadaşlıklarınızla vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022) - 13

Balık

İşe bağlılığınızı yahut verimliliğinizi test edecek olaylar gerçekleşebilir. Özel hayatınızla gündeme gelebilirsiniz.

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