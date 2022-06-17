Günlük burç yorumları (17 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 17.06.2022 - 00:12
Ay Kova burcunda. Teknolojik gelişmelere merak salabilir, farklılık arayışı içinde olabilirsiniz. Topluluklar ve gruplarda bulunmaktan keyif alabilirsiniz.
Koç
Toplumsal konulara ağırlık verebilir, bütünü ilgilendiren çalışmalarda bulunabilirsiniz.
Boğa
Bulunduğunuz konumda, çalıştığınız alanda tanınırlığınızı arttıracak faaliyetlerde bulunanilirsiniz.
İkizler
Teknolojik gelişmeler ilginizi çekebilir, her türlü elektronik aleti dikkatle kullanın derim.
Yengeç
Finansal kaynakları büyütmekten çok sürdürmek esas amacınız olabilir. Buna yönelik hareket edebilirsiniz.
Aslan
Uzun vadeli planlarınızı gerçekleştirmek için adım atabilir. Ortaklık işlerine girişebilirsiniz.
Başak
Sağlığınızla ilgilenmeniz, bulunduğunuz yerde bir adım geride kalmanız gerekebilir.
Terazi
Çocuklarla iletişim ve etkileşiminiz azalabilir. Toplantı veya gruplarda rol alabilirsiniz.
Akrep
Emlak/gayrimenkul konuları gündeminizde olabilir. Ailenizle yeni yatırımlarda bulunabilirsiniz.
Yay
Bütün faaliyetleriniz ve becerilerinizi sergilerken yahut paylaşırken kendinizi feda etme isteği duyabilirsiniz. Eksikliği sorun teşkil etmeyen paylaşımlarda bulunun derim.
Oğlak
Fikirlerinizi kendinize saklama eğiliminde olabilirsiniz. Duygu-düşünce ya da eylem-fikir çatışması yaşamanız olası.
Kova
Adandığınız fikirlerin oluşturduğu gruplar veya duygusak kontak kurduğunuz arkadaşlıklarınızla vakit geçirebilirsiniz.
Balık
İşe bağlılığınızı yahut verimliliğinizi test edecek olaylar gerçekleşebilir. Özel hayatınızla gündeme gelebilirsiniz.