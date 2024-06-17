Günlük burç yorumları (17 Haziran 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün ilişkiler, sevgi, aile olmak ve bağların daha güçlenmesine sebep olabilecek bir gökyüzü var. Venüs ve Merkür bugün itibariyle Yengeç burcuna geçiyor, aile olmak, korumak, birbirine bağlı olmanın ne demek olduğunu daha çok hissedeceğimiz günler başlıyor. Bugün Ay Terazi burcundan, akrep burcuna geçiş yapacak. Duygularımızı daha çok gizleyeceğimiz, tutkularımızın peşinden gideceğimiz bir gün olabilir.