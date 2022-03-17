Günlük burç yorumları (17 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 17.03.2022 - 00:13
Ay Başak burcunda ilerliyor. Gördüğünüz şeyleri mükemmele kavuşturmak isteyebilirsiniz. Hizmet ile motive olurken aşırıya kaçmamaya özen gösterin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İş ve sağlık konularında düzenlemeler gündeminizde. Kendinize daha iyi bakmanız gerektiğinin farkına varabilirsiniz.
Boğa
Çocuklarınızla vakit geçirmek, hayatınızı düzene sokacak aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz. Çatışma istekliliğiniz olabilir, dikkat edin derim.
İkizler
Mülkiyet konularında yeni gelişmeler olabilir. Ev/arsa alım satımı söz konusu olabilir.
Yengeç
Sözcüklerinizi içinizden geldiği gibi kullanmak isteyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda biraz daha tutarlı ve gerçekçi olmanız gerekebilir.
Aslan
Kişisel ve toplumsal değerleriniz üzerine düşünceler içinde olabilirsiniz. Hayatınıza nasıl yön vermek ve kim olmak istediğiniz kararı tamamen size ait.
Başak
Umursamaz bir ruh halinde olabilirsiniz. Duygu durumunuzdaki dalgalanmalar sizi uygun kıyıya çıkmaya teşvik edebilir.
Terazi
Hayatınızı dengelemek ben-biz, soyut-somut ayrımını yapmak için kendinizi geri çekebilirsiniz. Elde edeceğiniz kazanımlar sizi tatmin edebilir.
Akrep
Bulunduğunuz çevrede başkalarının hayatlarına özenebilirsiniz. Başka ihtimalleri düşünmek size iyi hissettirebilir.
Yay
İleriye yönelik adımlar atma isteği duyabilirsiniz. Etrafınız ve ailenizin beklentilerinden ziyade kendinizi gerçekleştirmeniz esas noktanız olmalı.
Oğlak
Kendinizde şüphelendiğiniz hususlar sandığınız kadar büyük ve önemli olmayabilir. Üzerine giderek halledebileceğiniz, sizi içsel huzura kavuşturacak konular mevcut.
Kova
Mali konular, yeni harcamalar söz konusu. Beklenmedik sürprizler gününüzü güzelleştirebilir.
Balık
İlişkilerinizi düzenlemek için daha irdeleyici daha sorgulayıcı olabilirsiniz. İyileştirmek için hamlelerde bulunurken yapıcı olmaya özen gösterin.