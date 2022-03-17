Günlük burç yorumları (17 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 17.03.2022 - 00:13

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 1

Ay Başak burcunda ilerliyor. Gördüğünüz şeyleri mükemmele kavuşturmak isteyebilirsiniz. Hizmet ile motive olurken aşırıya kaçmamaya özen gösterin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 2

Koç

İş ve sağlık konularında düzenlemeler gündeminizde. Kendinize daha iyi bakmanız gerektiğinin farkına varabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 3

Boğa

Çocuklarınızla vakit geçirmek, hayatınızı düzene sokacak aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz. Çatışma istekliliğiniz olabilir, dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 4

İkizler

Mülkiyet konularında yeni gelişmeler olabilir. Ev/arsa alım satımı söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 5

Yengeç

Sözcüklerinizi içinizden geldiği gibi kullanmak isteyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda biraz daha tutarlı ve gerçekçi olmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 6

Aslan

Kişisel ve toplumsal değerleriniz üzerine düşünceler içinde olabilirsiniz. Hayatınıza nasıl yön vermek ve kim olmak istediğiniz kararı tamamen size ait.

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 7

Başak

Umursamaz bir ruh halinde olabilirsiniz. Duygu durumunuzdaki dalgalanmalar sizi uygun kıyıya çıkmaya teşvik edebilir.

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 8

Terazi

Hayatınızı dengelemek ben-biz, soyut-somut ayrımını yapmak için kendinizi geri çekebilirsiniz. Elde edeceğiniz kazanımlar sizi tatmin edebilir.

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 9

Akrep

Bulunduğunuz çevrede başkalarının hayatlarına özenebilirsiniz. Başka ihtimalleri düşünmek size iyi hissettirebilir.

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 10

Yay

İleriye yönelik adımlar atma isteği duyabilirsiniz. Etrafınız ve ailenizin beklentilerinden ziyade kendinizi gerçekleştirmeniz esas noktanız olmalı.

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 11

Oğlak

Kendinizde şüphelendiğiniz hususlar sandığınız kadar büyük ve önemli olmayabilir. Üzerine giderek halledebileceğiniz, sizi içsel huzura kavuşturacak konular mevcut.

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 12

Kova

Mali konular, yeni harcamalar söz konusu. Beklenmedik sürprizler gününüzü güzelleştirebilir.

Günlük burç yorumları (17 Mart 2022) - 13

Balık

İlişkilerinizi düzenlemek için daha irdeleyici daha sorgulayıcı olabilirsiniz. İyileştirmek için hamlelerde bulunurken yapıcı olmaya özen gösterin.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER