Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 17.05.2022 - 00:12
Ay Yay burcunda ilerliyor. Özgürlüğe düşkünlüğünüz artabilir, havaların ısınmasıyla gezme görme aktivitelerine dair planlar yapabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Uzak ülkelere seyahat planı yapabilir, uzaktaki arkadaşlarınızla görüşmelerde bulunabilirsiniz.
Boğa
Sorunları rahatlıkla hafife alabilir, hayatın anlamına dair derin düşüncelere dalabilirsiniz.
İkizler
Güzel ve başarılı ortaklıklara adım atabilir, onur duyacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Yengeç
İş arkadaşlarınızla yemeğe katılabilir, yeni projeler üzerine etkinlikler yapabilirsiniz.
Aslan
Ev ve ev yaşamında konfor bugünün ana başlığı. Zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamaya ihtiyacınız olabilir.
Başak
Aile yadigarı sayılan mal ve mülkler gündeme gelebilir. Hukuki süreç gerektiren olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Terazi
Nefes aldığınızı hissettiren kısa mesafeli yer değişimlerini arzuluyor olabilirsiniz. Sizi anlayan insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz.
Akrep
Sağlığınız ve kendiniz için yeni faaliyetlere katılabilir, yaşamı daha anlamlı kılmak adına kararlar alabilirsiniz.
Yay
Farklı deneyim alanlarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Etrafınızda iyimserliğinizi paylaşacağınız insanlar artış gösterebilir.
Oğlak
Anlamsız sanrılar hissedebilirsiniz, başkalarından kolay etkilenen bir ruh halinde olabilirsiniz.
Kova
Sosyal medya başta olmak üzere bazı gruplarda parlamanız ve fikirlerinizle öne çıkmanız mümkün.
Balık
Hedeflerinizi gerçekleştirmek için çalışmalarınız başarılı ilerliyor, iş seyahatlerinde bulunabilirsiniz.