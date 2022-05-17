Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 17.05.2022 - 00:12

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 1

Ay Yay burcunda ilerliyor. Özgürlüğe düşkünlüğünüz artabilir, havaların ısınmasıyla gezme görme aktivitelerine dair planlar yapabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 2

Koç

Uzak ülkelere seyahat planı yapabilir, uzaktaki arkadaşlarınızla görüşmelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Sorunları rahatlıkla hafife alabilir, hayatın anlamına dair derin düşüncelere dalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Güzel ve başarılı ortaklıklara adım atabilir, onur duyacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

İş arkadaşlarınızla yemeğe katılabilir, yeni projeler üzerine etkinlikler yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Ev ve ev yaşamında konfor bugünün ana başlığı. Zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamaya ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 7

Başak

Aile yadigarı sayılan mal ve mülkler gündeme gelebilir. Hukuki süreç gerektiren olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Nefes aldığınızı hissettiren kısa mesafeli yer değişimlerini arzuluyor olabilirsiniz. Sizi anlayan insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Sağlığınız ve kendiniz için yeni faaliyetlere katılabilir, yaşamı daha anlamlı kılmak adına kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 10

Yay

Farklı deneyim alanlarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Etrafınızda iyimserliğinizi paylaşacağınız insanlar artış gösterebilir.

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Anlamsız sanrılar hissedebilirsiniz, başkalarından kolay etkilenen bir ruh halinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 12

Kova

Sosyal medya başta olmak üzere bazı gruplarda parlamanız ve fikirlerinizle öne çıkmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2022) - 13

Balık

Hedeflerinizi gerçekleştirmek için çalışmalarınız başarılı ilerliyor, iş seyahatlerinde bulunabilirsiniz.

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