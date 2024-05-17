Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün ay başak burcundaki seyahatine devam ediyor. Ay-Satürn karşıtlık açısı aktifken, duygularımızı ifade etmek veya hissettirebilmek konusunda çok başarılı olamayabiliriz. Ancak yine de Venüs ile açısı iyicil olacağı için sevmek ve sevdiğini belki de verdiğin emek ile hissettirmek konusunda şanslı olabiliriz.

Bugün duygusal olarak bir şeylerden vazgeçmek kolay olmayabilir. Merkür ile Plüton arasındaki dik açı aktifleşirken iletişim konusunda çok fazla manipülatif etkilerin ortaya çıkabileceğini, konuşurken kırıcı veya baskıcı bir dil ortaya çıkabilir. Merkür boğa burcundayken iletişim konusunda dürüstlük ve güven ön planda olacaktır bu koşullara uyum sağlamak iletişimlerde krizler meydana gelebilir. Ticari konular için kazanç sağlanabilir bir gün ancak belki de karşınızdaki insanları ikna etmek adına çokça çaba sarfetmeniz gerekebilir.