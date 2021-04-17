Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

17.04.2021 - 06:56

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 1

 Olumlu planlar için iyi zamanlama.

Jüpiter bu aralar iyilik yağdırıyor bir yandan. Planlamalar için iyi bir gün olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 2

Koç

Canım Koçlar, bugün sosyal çevre ve yakın arkadaşlarınız tarafından şanslı gününüzdesiniz diyebilirim, size anlamsız gelen konulara pek takılmadan arkadaşlarınızla keyifli bir gün geçirmeye bakın size çok iyi gelecek.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 3

Boğa

Sevgili Boğalar, para konusunda hareketli bir gün olacağa benziyor amman diyeyim dikkat edin, kulaktan dolma bilgilerle riskli işlere kalkışmayın, zira yanıltıcı olabilir. Siz birikimi seversiniz, harcamayın biriktirin. 

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 4

İkizler

Canıım ikizler bugün keyifler yerinde, iş konusunda yetiştirmeniz gereken bir şeyler var ise dalgınlığa dikkat edin yeter, bunun dışında çal çeneli bir gün olması muhtemel.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler, bugün biraz kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz, ki bence de öyle yapın, azıcık kafanızı toparlayın. Çözülmesi için beklediğiniz konularda gelişmeler gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 6

Aslan

Sevgili Aslanlar bugün sizin için oldukça sosyal bir gün gibi duruyor, iş kariyer konularından tutunda uzak uzak diyarlardan gelecek haberler bazı gelişmeler söz konusu olabilir, yine bununla birlikte biraz maneviyatınıza yönelmekte fayda var.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 7

Başak

İş konularının bugün keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin ve tatilin tadını çıkarmaya bakın her şeye yetişemezsiniz ki!  Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızı arayıp çene çalmak size iyi gelecek.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 8

Terazi

Sevgili Teraziler, Eros’un oku sizin için yola çıkmış durumda, aşk her an kapınızı çalabilir. Kendinize bir iyilik yapın ve şans verin!

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 9

Akrep

Sevgili akrepler, sizin için dopdolu bir gün, çözülmesini beklediğiniz sorunlardan yana yüzünüz gülüyor gibi, ve fakat partnerinizle olan iletişiminize biraz özen göstermekte fayda var, gerilimden kaçının.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 10

Yay

Kalbinizin sesini buradan duyduk neredeyse! Aşk hayatınızda güzel gelişmelere açık bir gün ve fakat siz siz olun sevgilinizle iletişiminize yine de biraz dikkat edin. 

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 11

Oğlak

Sevgili Oğlaklar, sizlere de aşktan eğlenceden bahsetmek isterdim ancak gündeminizde yine iş ve çalışma koşullarınız var, ve fakat iyi haber şu ki, uzun süredir kariyerinizle ilgili mücadele ettiğiniz konularda güzel gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 12

Kova

Bugün aşk için güzel bir gün. Kafanızda susmayan düşüncelere azıcık mola verin, kendinize ve sevgilinize vakit ayırmanın tam sırası.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021) - 13

Balık

Sevgili balıklar, bugün ailenizle parasal konular gündemde olabilir, sakinliğinizi koruyun, eğer canınızı sıkmaktan ayağınıza gelen fırsatları gözden kaçırmayın. Gün içe kapanma günü değil.

 

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