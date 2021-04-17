Günlük burç yorumları (17 Nisan 2021)

17.04.2021 - 06:56
Olumlu planlar için iyi zamanlama.
Jüpiter bu aralar iyilik yağdırıyor bir yandan. Planlamalar için iyi bir gün olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Canım Koçlar, bugün sosyal çevre ve yakın arkadaşlarınız tarafından şanslı gününüzdesiniz diyebilirim, size anlamsız gelen konulara pek takılmadan arkadaşlarınızla keyifli bir gün geçirmeye bakın size çok iyi gelecek.
Boğa
Sevgili Boğalar, para konusunda hareketli bir gün olacağa benziyor amman diyeyim dikkat edin, kulaktan dolma bilgilerle riskli işlere kalkışmayın, zira yanıltıcı olabilir. Siz birikimi seversiniz, harcamayın biriktirin.
İkizler
Canıım ikizler bugün keyifler yerinde, iş konusunda yetiştirmeniz gereken bir şeyler var ise dalgınlığa dikkat edin yeter, bunun dışında çal çeneli bir gün olması muhtemel.
Yengeç
Sevgili yengeçler, bugün biraz kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz, ki bence de öyle yapın, azıcık kafanızı toparlayın. Çözülmesi için beklediğiniz konularda gelişmeler gündeme gelebilir.
Aslan
Sevgili Aslanlar bugün sizin için oldukça sosyal bir gün gibi duruyor, iş kariyer konularından tutunda uzak uzak diyarlardan gelecek haberler bazı gelişmeler söz konusu olabilir, yine bununla birlikte biraz maneviyatınıza yönelmekte fayda var.
Başak
İş konularının bugün keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin ve tatilin tadını çıkarmaya bakın her şeye yetişemezsiniz ki! Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızı arayıp çene çalmak size iyi gelecek.
Terazi
Sevgili Teraziler, Eros’un oku sizin için yola çıkmış durumda, aşk her an kapınızı çalabilir. Kendinize bir iyilik yapın ve şans verin!
Akrep
Sevgili akrepler, sizin için dopdolu bir gün, çözülmesini beklediğiniz sorunlardan yana yüzünüz gülüyor gibi, ve fakat partnerinizle olan iletişiminize biraz özen göstermekte fayda var, gerilimden kaçının.
Yay
Kalbinizin sesini buradan duyduk neredeyse! Aşk hayatınızda güzel gelişmelere açık bir gün ve fakat siz siz olun sevgilinizle iletişiminize yine de biraz dikkat edin.
Oğlak
Sevgili Oğlaklar, sizlere de aşktan eğlenceden bahsetmek isterdim ancak gündeminizde yine iş ve çalışma koşullarınız var, ve fakat iyi haber şu ki, uzun süredir kariyerinizle ilgili mücadele ettiğiniz konularda güzel gelişmeler olabilir.
Kova
Bugün aşk için güzel bir gün. Kafanızda susmayan düşüncelere azıcık mola verin, kendinize ve sevgilinize vakit ayırmanın tam sırası.
Balık
Sevgili balıklar, bugün ailenizle parasal konular gündemde olabilir, sakinliğinizi koruyun, eğer canınızı sıkmaktan ayağınıza gelen fırsatları gözden kaçırmayın. Gün içe kapanma günü değil.